По словам председателя «Отечества» Урмаса Рейнсалу, он не заметил, чтобы возможные следующие лидеры Партии реформ дали сигнал о новом политическом руководстве.

По словам председателя Консервативной народной партии Мартина Хельме, он не считает, что новое правительство существенно изменит свой курс, ведь их мировоззрение не изменилось. «При сегодняшнем составе Рийгикогу достичь какой-либо хорошей комбинации невозможно», - прокомментировал Хельме.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт отметил, что у него нет больших надежд на то, что новое правительство предложит фундаментальные решения нынешнего экономического кризиса.

Лавли Перлинг, лидер Партии правых, не входящей в Рийгикогу, сказала, что кто бы ни стал новым премьер-министром, он должен начать с сокращения расходов центрального правительства Эстонии.