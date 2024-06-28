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Пик жары: где сегодня была самая теплая погода?

rus.postimees.ee
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Теплая погода. Иллюстративное фото.
Теплая погода. Иллюстративное фото. Фото: Oliver Kaur

Сегодня жара достигла своего пика. Максимальные температуры достигли 33 градусов на метеостанциях, но впереди еще очень теплый вечер и тропическая ночь, сообщает Агентство окружающей среды в социальных сетях.

Температура 32 градуса и выше была зафиксирована на девяти метеостанциях, а самыми теплыми местами были Выру и Вильянди.

Выру - 33,1 градуса

Вильянди - 32,9 градуса

Таллинн-Харку, Кунда, Тарту-Тыравере, Валга - 32,3 градуса.

Йыгева, Тюри - 32,1

Хаапсалу - 32 градуса

На двух метеостанциях были побиты абсолютные температурные рекорды июня, сообщает Агентство окружающей среды. В Вяйке-Маарья была зафиксирована температура 31,5 градуса (предыдущий рекорд - 31,1 градуса), а в Хелтермаа - 30,7 градуса (предыдущий рекорд - 30,5 градуса). На метеостанции Таллинн-Харку до нового рекорда не хватило 0,4 градуса, а на Пакри - 0,2 градуса.

Абсолютный температурный рекорд июня, который был зафиксирован в Нарве в 2021 году и составлял 34,6 градуса, на этот раз устоял.

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