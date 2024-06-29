Сб, 29.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Трагическое ДТП: 49-летний мужчина скончался на месте

rus.postimees.ee
Copy
Квадроцикл после аварии. Фото иллюстративное и не связано с описанным в статье инцидентом.
Квадроцикл после аварии. Фото иллюстративное и не связано с описанным в статье инцидентом. Фото: Lääne prefektuur

В пятницу, 28 июня, вечером в Ярвамаа в городе Пайде погиб 49-летний мужчина, который на квадроцикле врезался в припаркованный автомобиль.

Сообщение о трагическом ДТП поступило в полицию вскоре после девяти часов вечера.

«По предварительным данным, мужчина в закрытом дворе врезался в припаркованный автомобиль. К сожалению, травмы мужчины были настолько тяжелыми, что спасти его жизнь не удалось, и он скончался на месте. Все детали случившегося еще устанавливаются», - сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх