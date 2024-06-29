В ночь на 23 июня в Латвии в Варвской волости Вентспилсского края мужчина застрелил из охотничьего ружья вора. Программа Degpunktā поговорила со стрелком, который более подробно рассказал о событиях роковой ночи, пишет Rus.TVNET.
Мужчина, который застрелил вора, рассказал о событиях той ночи
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на выходных в нескольких домах были совершены кражи.
Один из владельцев, охотник, взял свое охотничье ружье и выстрелил в сторону незваного гостя, ранив его.
Вор был доставлен в медицинское учреждение. Через несколько часов Госполиция Латвии получила информацию, что доставленный в медучреждение скончался от полученных ранений.
Владелец дома рассказал о смертельном выстреле
Программа побывала в Варвской волости Вентспилсского края, на месте, где в ночь на 23 июня владелец дома застрелил вора. Участок расположен прямо на границе поселка. На почтовом ящике у забора был вывешен номер телефона, по которому позвонил журналист.
Взял трубку мужчина, которого зовут Эрик. Он владелец недвижимости. Тот самый мужчина, который выстрелил в вора. Он согласился поговорить с программой. Утром в пятницу, 28 июня, к нему также пришел адвокат.
Эрик пригласили журналистов домой и рассказали о событиях той ночи.
Он проснулся посреди ночи и увидел в окно свой автомобиль Dodge RAM, припаркованный перед забором. Но не так, как он обычно его оставляет. Выезду автомобиля со двора препятствовали ворота, которые вору было сложно открыть. Первоначально он также пытался сломать забор на другой стороне участка.
«Я увидел незнакомого мужчину, который шел мимо меня по моей территории. В тот момент у меня в руке уже было оружие, я не знал, кто он такой, в половине второго ночи. Я все время говорил ему: "Стой! Ложись!".
Он не реагировал на это, все время двигался к машине. Когда он остановился, он, наверное, все еще не верил, что у меня есть оружие. Он приближался ко мне, как бы говоря, что он на меня наседает, я сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы он все-таки понял, что у меня оружие. Он не слушал никаких моих призывов. Я сказал ему лечь, зайти в вольер, куда бы я его посадил, но он быстро двинулся ко мне, а затем - в одно мгновение - к машине. Он хотел открыть дверь машины. В тот момент я не знал, что у него в машине - оружие или что-то еще, что он направит против меня», - вспоминает Эрик.
Эрик - охотник с многолетним стажем - рассказал также о пулях, выпущенных в направлении вора. Это была пуля номер семь. Как указывает Эрик, они предназначены для стендовой стрельбы - стрельбы по тарелкам.
«Направление, в котором я стрелял, было в районе ягодиц. Были сотые доли секунды, чтобы оценить, что мне делать в тот момент, когда он собирался открыть дверь машины», - рассказывает Эрик о событиях роковой ночи.
По словам Эрика, подстреленный мужчина дождался медиков и смог самостоятельно подняться и лечь на носилки. Примерно через 13 часов пострадавший скончался в больнице. Стало известно, что он находился под воздействием наркотических веществ.
«На данный момент у меня есть основания полагать, что это была необходимая самооборона. Потому что в тот момент, судя по ситуации, там действительно могло быть оружие. Темно, вся эта стрессовая ситуация длилась не пару минут, а почти десять минут», - сказал адвокат.
Вором оказался 40-летний мужчина, только недавно вышедший из тюрьмы. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что у погибшего несколько судимостей за различные виды нарушений.
«Пока это преступление квалифицируется по части 3 статьи 125 Уголовного закона - речь идет об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, в результате которого наступила смерть человека. Поскольку досудебное расследование находится на предварительной стадии, вся полученная информация будет оцениваться в контексте и, возможно, также может измениться квалификация. Государственная полиция также оценит вероятность необходимой самообороны или явной самообороны, а мы сами и совместно с прокуратурой оценим, было ли в данном случае применено это огнестрельное оружие в соответствии с ситуацией», - сказали в полиции.
Сотрудники правоохранительных органов признают, что таких случаев в Латвии немного. Там также нет американской практики, где в большинстве подобных случаев для защиты своего имущества можно использовать огнестрельное оружие. До этого вор побывал и в других домах.
Он сосредоточился на автомобилях и находящихся в них вещах. То, что он украл, ему уже удалось сложить в Dodge RAM. Ходят слухи, что кто-то даже заметил преступника и выгнал его из поселка, но вор вернулся.
«Предположительно, были украдены какие-то документы. Это совершенно незнакомый человек. Если представить, что ваш пикап за 100 000 хотят украсть, вы бы поступили точно так же», - говорит местный житель.
Видео: Сюжет программы Degpunktā