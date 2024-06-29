Мужчина, который застрелил вора, рассказал о событиях той ночи

Он не реагировал на это, все время двигался к машине. Когда он остановился, он, наверное, все еще не верил, что у меня есть оружие. Он приближался ко мне, как бы говоря, что он на меня наседает, я сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы он все-таки понял, что у меня оружие. Он не слушал никаких моих призывов. Я сказал ему лечь, зайти в вольер, куда бы я его посадил, но он быстро двинулся ко мне, а затем - в одно мгновение - к машине. Он хотел открыть дверь машины. В тот момент я не знал, что у него в машине - оружие или что-то еще, что он направит против меня», - вспоминает Эрик.