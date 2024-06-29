В пятницу вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Рыуге автомобиль съехал в реку.
Автомобиль упал в реку и перевернулся на крышу
Вчера, 28 июня, в 16.42 в Вырумаа в волости Рыуге в деревне Куутси автомобиль Seat Cordoba сначала выехал в кювет, потом оказался на мосту, упал в реку и перевернулся на крышу. По предварительным данным, ДТП произошло, поскольку сидевшему за рулем 79-летнему мужчине стало плохо, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Главный испектор Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров сказал, что спасатели быстро прибыли на место происшествия и моментально достали водителя из машины. После этого на берег вытащили и автомобиль.
Водитель был доставлен в больницу. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.