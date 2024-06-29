«Нам известно о том, что европейцы, американцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой, опять хочу подчеркнуть, именно любой ценой, выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а затем выборами в США», — сказал он.

Вероятно, для того чтобы оттянуть резервы ВСУ с севера Харьковщины, в последние недели россияне активизировались возле Купянска и Боровой. Это восточный берег реки Оскол, который уже долгое время удерживают украинские войска.

Цель российской армии здесь — для начала прорвать оборону у села Синьковка в 7 км северо-восточнее Купянска, а также оттеснить украинские войска западнее трассы на оккупированное Сватово. Американский «Институт исследования войны» (ISW) подтверждает незначительное продвижение россиян в этом районе.

Южнее этого участка фронта на Лиманском направлении успех имеют уже Силы обороны Украины. В частности, им удалось отбить у россиян позиции на территории Тернов и в Серебрянском лесничестве.

Украинское командование также сообщило, что удалось выбить российские части из города Часов Яр. Несколько недель назад они вошли в городскую застройку на восточной окраине.

«Украинские защитники действительно вытеснили российские силы из микрорайона „Канал» в городе Часов Яр Донецкой области. Сейчас вражеской армии там нет», — сказал «Укринформу» спикер группировки войск «Хортица» Назар Волошин.