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Туристке запретили посадку на самолет из-за «проблемы» с паспортом. Пришлось опустошать кошелек

rus.tvnet.lv
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Фото: Rattanamanee Patpong/Shutterstock

Недавний отпуск англичанки превратился в кошмар. Из-за проблем с паспортом туристке было отказано в посадке на самолет. Ее историю рассказывает Rus.TVNET со ссылкой на Би-би-си.

25-летняя Лайла Марч 7 июня вместе со своей сестрой прибыла в аэропорт Гатвик в надежде отправиться в семидневное путешествие в Канкун в Мексику. 

В момент регистрации сотрудники аэропорта сообщили Лайле, что она не может подняться на борт, поскольку ее паспорт поврежден. 

Сотрудница аэропорта сканировала паспорта и собиралась выдать сестрам билеты, когда заметила небольшое пятно в правом верхнем углу страницы с фотографией.

«Очевидно, на моем паспорте было небольшое пятно. Сотрудница позвала кого-то, кто забрал мой паспорт и исчез», - говорит Лайла.

Спустя 45 минут ожидания туристке сообщили, что она не может подняться на борт самолета. 

«Они сказали, что в Мексике очень строгий паспортный контроль, поэтому они не могут впустить меня в страну», - пояснила она. 

Лайла не хотела, чтобы ее сестра путешествовала одна, поэтому решила обратиться в другую авиакомпанию. Она была в шоке, когда узнала, что никаких возражений против ее паспорта у них нет. 

«Не было никаких проблем, мне только пришлось дополнительно заплатить 1200 фунтов (около 1418 евро - прим.ред.) за новые авиабилеты. По-моему, это просто безумие», - рассказала Лайла.

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