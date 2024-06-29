До и после: Теллискиви продолжает преображаться

В новом офисном здании по адресу Теллискиви, 57B/1 разместились компания Kõu Mobility Group и Центр государственных ресурсов, занимающийся логистикой недвижимости.

Девелопер здания площадью 2700 м2 – дочернее предприятие Центра государственных ресурсов Mentenon, строитель – Mapri Ehitus, автор архитектурной концепции – Architectus. Сумма инвестиций в реконструкцию здания и прилегающих к нему строений составляет более 6 миллионов евро.

«Реконструкция старых зданий – это всегда творческое занятие, строитель хорошо выполнил свою задачу. Мы довольны результатом», - сказал руководитель проекта со стороны девелопера Ааре Удрас.

Здание до реконструкции. Фото: Google Maps / Ekraanitõmmis

В целях экономии энергии в шестиэтажном здании установлены инновационные решения по отоплению и охлаждению. Все окна открываются, отопление и охлаждение при их открытии выключаются. На здании установлены солнечные батареи, вырабатываемая электроэнергия в основном потребляется на месте. Сохранены старые лестничные клетки, пристроен лифт.

Благодаря реконструкции было повторно использовано большое количество строительных материалов, которые в случае сноса здания просто были бы отправлены на свалку.

Здание после реконструкции. Фото: Vallo Kruuser

Алвар Аламаа, руководитель проекта Mapri Ehitus, говорит, что каркас старого дома потребовал от них усилий и терпения, чтобы сделать стены ровными.

«Каркас старого здания пришлось обновить, учитывая пожелания заказчика. Мы получили хороший результат, заказчик остался доволен итоговой концепцией, а подъезд к дому продуман и аккуратен. В сотрудничестве с Europarg на территории организована парковка и зарядка электромобилей», - сказал Аламаа.

Говоря о будущем территории бывшей станции Копли-товарная, Ааре Удрас обещает, что через 10-15 лет здесь появится деловая, жилая и рабочая среда. Развитие района ведется на основе адаптации существующих зданий и территории к репрезентативной среде мелкосерийного производства или прототипирования.