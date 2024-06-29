Правление Партии реформ единогласно решило выбрать Кристена Михала в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Кристен Михал поблагодарил партию за доверие и пообещала достойно выполнять свои обязанности.

«Народ Эстонии нуждается в уверенности в том, что наш дом и земля защищены и что страной хорошо управляют. Безусловно, важным приоритетом при пересмотре коалиционного соглашения станут уверенность в гособороне, укрепление конкурентоспособности экономики и продолжение приведения в порядок государственных финансов. Эстония должна быть местом, где можно заниматься бизнесом, где классно жить, где приятно растить детей, и страной, которой можно гордиться», - сказал Михал.

На заседании правления партии было решено сформировать для правительственных коалиционных переговоров делегацию, в которую вошли Кристен Михал, Ханно Певкур, Юрген Лиги, Марис Лаури, Эркки Келдо, Тимо Суслов, Сигне Рийсало, Урмас Клаас и Геррит Мяэсалу.

«Чем раньше мы достигнем ясности по поводу обновления коалиционного соглашения, тем лучше для Эстонии», - заявил кандидат в премьер-министры от Партии реформ Кристен Михал.

Генсекретарь партии Тимо Суслов отметил, что Кристен является сильным кандидатом на пост премьер-министра. «Кристен является членом партии уже 27 лет. Как у человека, который неоднократно занимал пост министра, у него хорошая подготовка и большой политический опыт для исполнения роли премьер-министра», - сказал Суслов.

«В трудные времена необходимо руководство с твердой рукой и надо приводить в порядок государственные финансы. Я уверен, что Кристен хорошо справится с предстоящими задачами, и для этого у него есть поддержка в партии», - добавил Суслов.

По словам Суслова, на заседании правления также была достигнута договоренность о том, что новый председатель партии будет избран на общем собрании 8 сентября.

Кая Каллас будет представлять Эстонию в качестве премьер-министра на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. После этого Кая Каллас, которая была назначена Верховным представителем Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности, подаст прошение об отставке с поста премьер-министра.