Поножовщина в многоквартирном доме: жертва скончалась на месте

Сегодня около часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме в поселке Эмари ножевое ранение получил мужчина. К сожалению, удар ножом был настолько серьезным, что прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь раненого и от полученных травм он скончался на месте.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск сказал, что по предварительной информации есть основания полагать, что у 57-летнего мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с 45-летним знакомым, который и получил удар ножом.

«К сожалению, мы часто видим, что большинство тяжких насильственных преступлений совершаются под воздействием алкоголя, когда уже не удается решать конфликты словами. Полиция задержала подозреваемого на месте происшествия и все обстоятельства случившегося мы установим в ходе уголовного производства», - сказал оперативный руководитель.

Для расследования случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.