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Поножовщина в многоквартирном доме: жертва скончалась на месте

rus.postimees.ee
Обновлено 29 июня 2024, 12:38
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Оградительная лента.
Оградительная лента. Фото: Kristjan Teedema

Сегодня, 29 июня, ночью в волости Эмари в Харьюмаа полицейские задержали 57-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 45-летнего человека. 

Сегодня около часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме в поселке Эмари ножевое ранение получил мужчина. К сожалению, удар ножом был настолько серьезным, что прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь раненого и от полученных травм он скончался на месте.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск сказал, что по предварительной информации есть основания полагать, что у 57-летнего мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с 45-летним знакомым, который и получил удар ножом.

«К сожалению, мы часто видим, что большинство тяжких насильственных преступлений совершаются под воздействием алкоголя, когда уже не удается решать конфликты словами. Полиция задержала подозреваемого на месте происшествия и все обстоятельства случившегося мы установим в ходе уголовного производства», - сказал оперативный руководитель.

Для расследования случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. 

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