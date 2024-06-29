Сегодня, 29 июня, ночью в волости Эмари в Харьюмаа полицейские задержали 57-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 45-летнего человека.
Поножовщина в многоквартирном доме: жертва скончалась на месте
Сегодня около часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме в поселке Эмари ножевое ранение получил мужчина. К сожалению, удар ножом был настолько серьезным, что прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь раненого и от полученных травм он скончался на месте.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск сказал, что по предварительной информации есть основания полагать, что у 57-летнего мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с 45-летним знакомым, который и получил удар ножом.
«К сожалению, мы часто видим, что большинство тяжких насильственных преступлений совершаются под воздействием алкоголя, когда уже не удается решать конфликты словами. Полиция задержала подозреваемого на месте происшествия и все обстоятельства случившегося мы установим в ходе уголовного производства», - сказал оперативный руководитель.
Для расследования случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.