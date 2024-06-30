ИСТОРИЯ Как в Таллинне появились и пропали офицерские казино

Две недели назад канцлер министерства обороны Кусти Сальм объявил о намерении уйти в отставку. Причина - его напряженные отношения с правительством по вопросу выделения дополнительных средств на нужды обороны. Комментируя свое решение, Сальм провел параллели с предвоенным 1939 годом.

По его словам, при чтении архивных материалов того времени его поразило, какие огромные ресурсы Эстонская Республика тратила не на подготовку солдат и закупку техники и вооружений, а совсем на неожиданную инвестицию: строительство офицерского казино в центре Таллинна.

Не казино, а клуб

Сам термин «казино» происходит от итальянского casino - хижина или домик. В том или ином виде игорные заведения существовали во всей Европе практически всегда. Вопрос лишь в том, насколько власти в ту или иную эпоху одобряли и регулировали подобные практики. Карточная игра или рулетка были важной, но не единственной составляющей.

Приличное казино обязательно включало хороший ресторан и привлекало гостей расслабленной атмосферой клуба. Еще один важный атрибут любого клуба: идея закрытости - чем больше заведение предназначено «не для всех», тем престижнее его статус (и тем выше ценник). Поэтому по всей Европе в новое время стало открываться множество офицерских казино или, иными словами, клубов для командного состава.