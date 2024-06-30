В Таллинне и по всей Эстонии сохранилось множество зданий, которые до 1940 года назывались словом «казино». Однако речь идет не о заведении для карточной игры, а о клубе, предназначенном для офицеров. Одно из них теперь занимает министерство обороны республики.
ИСТОРИЯ ⟩ Как в Таллинне появились и пропали офицерские казино
Две недели назад канцлер министерства обороны Кусти Сальм объявил о намерении уйти в отставку. Причина - его напряженные отношения с правительством по вопросу выделения дополнительных средств на нужды обороны. Комментируя свое решение, Сальм провел параллели с предвоенным 1939 годом.
По его словам, при чтении архивных материалов того времени его поразило, какие огромные ресурсы Эстонская Республика тратила не на подготовку солдат и закупку техники и вооружений, а совсем на неожиданную инвестицию: строительство офицерского казино в центре Таллинна.
Не казино, а клуб
Сам термин «казино» происходит от итальянского casino - хижина или домик. В том или ином виде игорные заведения существовали во всей Европе практически всегда. Вопрос лишь в том, насколько власти в ту или иную эпоху одобряли и регулировали подобные практики. Карточная игра или рулетка были важной, но не единственной составляющей.
Приличное казино обязательно включало хороший ресторан и привлекало гостей расслабленной атмосферой клуба. Еще один важный атрибут любого клуба: идея закрытости - чем больше заведение предназначено «не для всех», тем престижнее его статус (и тем выше ценник). Поэтому по всей Европе в новое время стало открываться множество офицерских казино или, иными словами, клубов для командного состава.
Эта тенденция не обошла стороной и Эстонию. Много где до сих пор можно найти здания, в которых офицеры царской армии устраивали различные мероприятия и проводили свободное от прямых обязанностей время. Многие из этих зданий в том или ином виде дошли и до наших дней, но есть и заметные исключения.
Так, казино офицеров флота располагалось в Кадриорге примерно в том же месте, где сейчас находится дворец президента республики (хотя корректнее использовать выражение «административное здание», т.к. настоящий дворец совсем рядом - сейчас это Кадриоргский художественный музей).
Геометрия прудов в этой части парка тоже заметно изменилась, и теперь сложно представить точную локацию казино так, как люди видели ее более ста лет назад. Офицерское казино в Кадриорге использовалось преимущественно в летний период и не особенно выделялось из общего ряда других подобных учреждений - по всему парку и в его окрестностях работало много павильонов с ресторанами и живой музыкой.
Большинство из них не дошли до наших дней. Когда во второй половине 1930-х стали планировать постройку здания для президентской канцелярии, то давно обветшавшее и превратившееся в сарай когда-то гордое здание офицерских пирушек снесли.
Острова и спальные районы
После обретения Эстонией независимости многие армейские части обосновались в военных городках, построенных во времена Российской империи. По прежнему назначению продолжили использовать и офицерские казино. Например, по всей Балтике накануне Первой мировой войны строилась морская крепость императора Петра Великого - сегодня отдельные ее объекты помимо Эстонии находятся также на территории Финляндии, России и Латвии.
Предназначенные для офицеров флота казино располагались и на островах в Таллиннском заливе. На Аэгна казино полностью построить казино не успели, и здание доделывали уже в независимой Эстонии. Сейчас деревянное одноэтажное здание частично отреставрировано и находится в частном владении.
Состояние казино на Найссааре гораздо хуже - его продолжали использовать и в советский период, где, конечно, не сильно ценили архитектурные красоты, а последние 30 лет упадок только продолжался. Сейчас морской музей планирует масштабную реновацию - большая часть острова Найссаар превратится в новый музей под открытым небом и в здании казино будет расположен туристический центр.
В то же время новый военный городок был построен в Тонди - казармы из красного кирпича хорошо знакомы всем таллиннцам. Менее известен тот факт, что топоним происходит от шведской фамилии «Дунте». Именно роду Дунте прежде принадлежали эти земли и деревянное летнее имение, в котором было оборудовано офицерское казино. Мызу снесли в 1970-х, и сейчас на этом месте разбит небольшой парк.
Небольшое офицерское казино работало даже в Ласнамяэ при военном аэродроме. Здание сохранилось лишь частично.
Из казино в министерство и театр
Однако самое большое офицерское казино стали строить лишь в конце 1930х. Главное объединение - Центральное собрание офицеров - располагалось в относительно небольшом доме на Ратушной площади, 14. Сейчас там работает дом учителя. Однако сотни гостей едва могли поместиться в средневековом доме, и проводить приемы и другие светские и общественные мероприятия становилось все труднее.
Участок на улице Сакала под новое здание в центре города приобрели в 1936 году. Планировалось, что наряду с центральным собранием офицеров в здании также будут располагаться военный музей, открыт большой банкетный зал и квартиры военного министра и главнокомандующего вооруженными силами.
Строительство началось весной 1939 года по проекту архитектора Эдгара Йохана Куузика. Дальнейшие события превратили огромный комплекс в долгострой посреди центра города. Хотя новая советская власть приняла решение продолжать строительство, Вторая мировая война поставила строительство на паузу. Частично построенные структуры пострадали и в ходе бомбардировок Таллинна.
Куузик продолжил работать и после войны, однако именно это здание осталось самым масштабным из задуманных им проектов. Окончательно строительство было завершено только в 1947 году с учетом изменений, внесенных самим Куузиком.
Стиль архитектора был похож на сталинский ампир, поэтому не пришлось вносить больших изменений: например, вместо символики эстонских военных частей в качестве декора появились серпы и молоты и другая советская атрибутика. В последующие десятилетия там располагался Дворец культуры трудового народа и Дом политпросвещения.
После восстановления независимости в здании работали частные предприятия, в том числе один небольшой банк. В 1990 году часть здания временно передали в пользование театральной студии, на базе которой в 2004 году был открыт авангардный театр NO99. Не сумевшее занять здание до войны, министерство обороны в итоге въехало в помещения по адресу Сакала, 1 лишь осенью 1995 года. В наши дни при военных частях офицерских казино не строят, и помещения для совместного проведения досуга выглядят куда скромнее.