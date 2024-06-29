Президент Эстонии одобрил повышение земельного налога до ста процентов

Об этом BNS сообщила канцелярия президента, напомнив, что, в соответствии с новой версией закона, расширится возможности местных самоуправлений при принятии решений о назначении земельного налога. Изменение закона не означает, что земельный налог будет повышен в большем объеме, чем предусмотрено действующим законом. Налоговая льгота на землю под жильем сохранится, но ее размер будут определять собрания местных самоуправлений. В будущем они получат больше возможностей для принятия решений.

В настоящий момент налоговая автономия местных самоуправлений недостаточна, ввиду чего местные самоуправления зависят от решений по финансированию, принимаемых центральным правительством. При составлении бюджета местные самоуправления вынуждены дожидаться финансирования со стороны правительства, что тормозит долгосрочное планирование организации местной жизни. Повышение налоговой автономии на уровне местных самоуправлений позволит им найти лучший баланс между уровнем услуг и введением налогов.

В 2025 году единая государственная предельная ставка земельного налога может быть максимально повышена на 50 процентов или 20 евро в случае, если 50-процентное повышение суммы земельного налога ниже, чем 20 евро. С 2026 года местные самоуправления получат право самостоятельно принимать решение о ежегодном повышении земельного налога в диапазоне от 10 до 100 процентов. Земельный налог не может превышать сумму земельного налога, рассчитанную на основании цены налогообложения земли и ставки земельного налога.

Согласно закону, с 2026 года будет упразднена общегосударственная рассчитываемая на основании площади налоговая льгота на расположенную под жильем землю, но местное самоуправление сможет самостоятельно принимать решения относительно размера суммарно рассчитываемой налоговой льготы для расположенной под жильем земли. Льгота может составлять до 1000 евро, и земельный налог необходимо будет уплатить с части, превышающей эту сумму. Более высокий земельный налог можно будет оплатить в двух частях: к 31 марта и 1 октября; закон увеличит размер первого платежа с 64 до 100 евро.

Согласно закону, с 2025 года максимальная налоговая ставка на жилую землю и являющуюся частью внутреннего двора пахотную землю составит 1,0 % от цены налогообложения земли вместо 0,5 %. Также с 1 % до 2 % от цены налогообложения земли будет повышена максимальная ставка земельного налога на землю иного назначения, например, коммерческого, промышленного или транспортного.

Помимо этого, закон уточняет, что находящаяся в государственном владении земля, на которой расположены общественные строения, освобождена от земельного налога лишь в случае, если эту землю использует государственное учреждение или учреждение местного самоуправления.

Земельный налог в Эстонии в настоящий момент является единственным налогом на имущество, не менявшимся с 2012 года.