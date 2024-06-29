Уютный дом – это не кружевные салфетки и не слоники на комоде, которые давно остались в прошлом. Как сделать квартиру уютной и красивой, разбирался Houzz.
Много фото ⟩ Если в доме неуютно: причины и решения
Редко кому покажется уютным необжитой интерьер только что отремонтированной квартиры. Однако магнитики на холодильнике имеют мало отношения к уюту в доме. А что имеет? Что заставляет одни интерьеры казаться милыми и домашними, теплыми, душевными, а другие – холодными, пустыми, стерильными? Причины, оказывается, есть.
Проблема №1 – голый центр
Парадокс: в большинстве городских квартир не очень много места, меж тем именно ощущение пустоты – самая частая причина неуюта. Как такое возможно?
Одна из возможных причин – в традиционной расстановке мебели: ее обычно ставят вдоль стен, чтобы середина комнаты была свободной. Для чего это делается, никто объяснить не может: танцуем мы в квартирах редко, в подвижные игры не играем…
Чтобы дом был уютным, диваны и кресла лучше отодвинуть от стен и сгруппировать вокруг смыслового центра – например, журнального столика. Как вариант – их можно просто поставить друг напротив друга, а не перед телевизором, как бы приглашая к живому общению.
Угловой диван, например, совсем не обязательно ставить в угол. Если комната длинная, он прекрасно разделит пространство на две зоны и сделает его более динамичным. Открытый стеллаж тоже подходит для этой цели.
Проблема №2 – негде присесть или прилечь
Иной раз размер дивана рассчитан на двоих сидящих, а места для полноразмерного кресла вовсе нет. Выходом станет дополнительный пуф, пара стульев у противоположной стены, возможно даже качели – почему нет. Ковер с плотным ворсом и мягкие подушки, снятые с дивана, позволят устроиться удобно даже на полу.
Проблема №3 – пустые стены и углы
Придумать и найти, чем украсить стены и занять углы, непросто. При любительском ремонте этот вопрос просто откладывают до лучших времен, обрекая себя на долгие годы неуютной пустоты.
Чтобы сделать дом уютным и красивым, не нужно тотально занимать абсолютно все стены. Действуйте, как действовал бы декоратор.
Упражнение: рассмотрите фотографию. Мысленно уберите картины со стены и фикус из угла. Интерьер моментально покажется пустым.
В углах хорошо приживаются цветы в кадках, столики с вазами, просто красивые стулья или кресла. Корпусная мебель, обыгрывающая угол, может стать недостающим декоративным элементом.
Для акцентной стены можно собрать все вместе: постеры, семейные фото и получить богатую художественную экспозицию или art wall, как ее называют декораторы. Находиться в таком уютном доме уж точно будет приятно.
Сейчас много галерей, где за приемлемые деньги можно найти картину, которая будет близка по духу вам и вашему интерьеру. Необходимо одно: чтобы в жизненном плане и бюджете вообще появился такой пункт! И намерение вдумчиво подобрать картину, соответствующую стилю вашего интерьера.
Проблема №4 – уровень освещенности
Чаще всего в квартире неуютно, потому что в ней темно и мрачно. Причин масса: северная сторона, разросшиеся деревья под окном, всегда задернутые шторы, чтобы соседи не наблюдали за вашей жизнью. А еще прибавьте сюда застекленные балконы.
Факт: застекленные балконы и лоджии отсекают до 30% солнечного света. Проблема в рамах и оконных переплетах — чем их больше и они шире, тем меньше света поступает в комнату. Если выбрать для балкона безрамное остекление, а количество света умножить отражением в зеркале, в прилегающей комнате станет заметно светлее.
А что с искусственным светом? Единственная люстра на потолке автоматически обрекает вас на недостаток света по углам комнаты, либо на избыточное освещение в случае большого количества лампочек.
Как создать уют в квартире в этом случае? Выход – торшеры, лампы, бра. Важно не только поставить и повесить светильники в нужные места, но и пользоваться ими постоянно – зажигать вместе с основным светом, а не только по особым случаям.
Проблема № 5 – тоскливо
Уютный дом должен вызывать положительные эмоции. Беда многих интерьеров – однообразие, бесхарактерность и скудная цветовая палитра. Раньше у всех были стенка и шторы с ламбрекенами, теперь шкаф-купе и на полу – ламинат.
Как же создать уют в таком доме? Наполняйте его яркими, выразительными деталями. Повесьте на стену хоть… велосипед, покрасьте комод в горох. Побольше яркого и разного текстиля: подушки с котами, шторы с ананасами…
Одним словом, не будьте слишком серьезны, позвольте себе немного романтизма или какую-нибудь хулиганскую интерьерную выходку – ваша уютная и необычная квартира будет радовать вас долгое время.
Проблема № 6 – атмосфера не та
Самое сложное – понять, что именно с ней не так. Начинать надо с очевидного. Хуже всего атмосфера в домах, где хозяевам долго было не до уюта. Убирали точечно, где-то годами не вытирали пыль, а ненужные вещи – просто выносили на балкон и забывали.
Как сделать уютной такую квартиру? Заняться генеральной уборкой! Чистота и уют – понятия неразделимые. Замените или постирайте шторы, чехлы, накидки, почистите ковры и далее по списку. В таких квартирах часто и пахнет чем-то затхлым. Ищем источник, выбрасываем, можно даже пригласить специальную службу и почистить все паром. Уютная квартира – это чистая квартира.