Много фото Если в доме неуютно: причины и решения

Редко кому покажется уютным необжитой интерьер только что отремонтированной квартиры. Однако магнитики на холодильнике имеют мало отношения к уюту в доме. А что имеет? Что заставляет одни интерьеры казаться милыми и домашними, теплыми, душевными, а другие – холодными, пустыми, стерильными? Причины, оказывается, есть.

Проблема №1 – голый центр

Парадокс: в большинстве городских квартир не очень много места, меж тем именно ощущение пустоты – самая частая причина неуюта. Как такое возможно?

Одна из возможных причин – в традиционной расстановке мебели: ее обычно ставят вдоль стен, чтобы середина комнаты была свободной. Для чего это делается, никто объяснить не может: танцуем мы в квартирах редко, в подвижные игры не играем…

Чтобы дом был уютным, диваны и кресла лучше отодвинуть от стен и сгруппировать вокруг смыслового центра – например, журнального столика. Как вариант – их можно просто поставить друг напротив друга, а не перед телевизором, как бы приглашая к живому общению.

Автор: Больше дизайнерских идей

Угловой диван, например, совсем не обязательно ставить в угол. Если комната длинная, он прекрасно разделит пространство на две зоны и сделает его более динамичным. Открытый стеллаж тоже подходит для этой цели.

Проблема №2 – негде присесть или прилечь