Журналист: как долго Кая Каллас беспокоилась о своей новой должности, а не о проблемах Эстонии?

«Печально то, что премьер-министр Эстонской Республики вместо того, чтобы озаботиться проблемами Эстонии, так долго беспокоилась о своем новом положении в истории», - отметил Страндберг.

Слухи о том, что Каллас отправится в Европу, ходили уже больше года: «Самая большая неразбериха, которая когда-либо происходила - когда она потеряла доверие из-за российского бизнеса своей семьи, - не заставила ее уйти в отставку, поскольку в ее голове все время вертелась мысль как можно дольше продержаться, чтобы... И сейчас этот план реализуется».

Фьюк пожелал Кае Каллас избрания на новую должность и преуспеть в новой роли: «Это не значит, что успех будет моментальным. На последних выборах, когда Партия реформ получила много мест в Рийгикогу, а Каллас набрала максимальное количество голосов, на нее все возлагали большие надежды. Но в результате, как мы видим, общество поддерживает Каю Каллас не для того, чтобы она получила место в Европе, а для того, чтобы она отказалась от поста премьер-министра.

Результат, которого мы достигли, чем-то похож на лозунг, сформулированный Партией реформ в последнее десятилетие, о том, что это был период тонкой настройки. Сегодня происходящее под руководством Партии реформ можно было бы назвать периодом стагнации».

Рууссаар считает Фьюка оптимистом, поскольку если он называет то, что произошло при нынешнем правительстве, стагнацией, то, по мнению Андруса Ансипа, мы двигаемся задним ходом и при этом еще и давим на газ.