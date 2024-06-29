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ФОТО И ВИДЕО Российский спутник-разведчик взорвался в космосе недалеко от Эстонии

Иван Скрябин
, журналист
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Владимир Путин смотрит на военную технику в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года.
Владимир Путин смотрит на военную технику в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года. Фото: Host photo agency/via REUTERS

Космонавты Международной космической станции около часа готовились к экстренному возвращению домой из-за разрушения спутника. Эксперты сомневаются, что спутник был атакован ракетой с земли.

Российский спутник-разведчик «Ресурс-П1» разрушился на орбите над северо-западными регионами России, недалеко от Эстонии. Инцидент произошел еще в среду, 26 июня. Как сообщило издание The Guardian, взрыв спутника вынудил всех космонавтов и астронавтов, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции (МКС), занять свои места в спускаемых аппаратах. Команды экстренно вернуться на Землю сотрудники NASA и «Роскосмоса» ждали в течение часа, после чего вернулись к работе на МКС.

«Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс поднялись на борт своего космического корабля Starliner, капсулы, построенной компанией Boeing, которая была пристыкована 6 июня в рамках своей первой испытательной миссии. Трое других американских астронавтов и российский космонавт вошли в капсулу Crew Dragon компании SpaceX, которая доставила их на станцию ​​в марте, а шестой американский астронавт присоединился к двум оставшимся космонавтам в российской капсуле «Союз», которая переправила их туда в сентябре прошлого года», - пишет The Guardian.

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