Без золота и алмазов: Евросоюз ввел санкции против Беларуси

В пресс-службе Совета ЕС пояснили, что санкции призваны помешать обходу ограничений со стороны России, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Эти комплексные меры направлены на распространение [на Беларусь] некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», - говорится в пресс-релизе.

В сфере торговли Евросоюз ввел дополнительные ограничения на экспорт в Беларусь товаров и технологий морского судоходства, предметов роскоши и товаров, которые «могут способствовать укреплению промышленного потенциала» страны. Также ЕС продлил запрет на поставки товаров двойного назначения.

Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт из Беларуси золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, включая сырую нефть. Также был ограничен экспорт в страну товаров и технологий, которые используются при переработке нефти и СПГ.

Помимо этого, власти Евросоюза ввели запрет на предоставление различных услуг белорусскому правительству, государственным органам и связанным с ними учреждениям. Речь про, например, бухгалтерские, инженерные, консалтинговые и юридические услуги.

Также Совет ЕС расширил запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории европейских стран прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси.

Кроме того, Евросоюз принял решение об усилении контроля за обходом санкций. Теперь экспортеры ЕС должны включать в свои контракты оговорку о запрете реэкспорта в Беларусь важных товаров и технологий, огнестрельного оружия и боеприпасов. Также власти ЕС запретили транзит через белорусскую территорию товаров двойного назначения и согласовали внедрение механизмов комплексной проверки товаров, которые могут применяться в оборонном секторе, на предмет риска их реэкспорта в Россию.

Евросоюз 24 июня утвердил новый, четырнадцатый, пакет санкций в отношении России из-за войны в Украине. Санкции затрагивают 116 человек и компаний, а также вводятся на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. ЕС продолжит закупать СПГ из России, но запретит его реэкспорт. Также ЕС ввел ограничения в отношении «теневого» российского флота, под санкции попали 27 судов. Им запретили входить в европейские порты, компаниям ЕС запретили оказывать им услуги.