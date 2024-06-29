«… и умерли в один день». Почему пожилые пары в Нидерландах все чаще прибегают к совместной эвтаназии

В молодости они жили в маленьком плавучем домике. Потом купили судно побольше и начали перевозить грузы по каналам в пределах страны.

Эльс параллельно растила их единственного сына (своего имени он попросил не указывать). Мальчика отдали в школу-пансион, где он жил с понедельника по пятницу, проводя выходные с родителями. На время школьных каникул, когда ребенка можно было взять с собой в путешествие, Ян и Эльс старались найти такие заказы, доставка которых привела бы их в интересные места - вдоль реки Рейн или на северные голландские острова.

К 1999 году конкурировать на рынке внутренних грузоперевозок стало очень тяжело: после 10 с лишним лет тяжелой физической работы у Яна сильно болела спина. Они с Эльс перебрались на сушу, но через несколько лет снова стали жить на воде. Когда и это стало слишком тяжело, они купили просторный дом на колесах - трейлер.

В 2003 году Яну сделали операцию на спине, но его состояние не улучшилось. Он прекратил принимать сильные обезболивающие, но больше не мог работать, хотя Эльс продолжала преподавать. Иногда они заговаривали об эвтаназии - и Ян объяснял семье, что с его физическими ограничениями он не хотел бы жить слишком долго. Примерно в это время супруги вступили в NVVE - нидерландскую организацию «Право на смерть».