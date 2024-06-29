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ГАЛЕРЕЯ Члены новой национал-консервативной партии выбрали лидера. Скоро партию зарегистрируют официально

Айме Йыги Юрген Пуйстая
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В субботу, 29 июля, в тартуском конференц-центре V spa состоялось учредительное собрание партии «Эстонские националисты и консерваторы»: председателем партии стал Хенн Пыллуаас, а его заместителями - Сильвер Куузик и Пауль Пуустусмаа. Членам партии еще предстоит избрать совет.

На пост председателя партии баллотировался и Яак Валге, однако Пыллуаас получил на двадцать голосов больше.

Выборы руководства еще продолжаются: есть 30 кандидатов, но, поскольку демократичность выборов требует времени, окончательной ясности нет. Всего в состав правления войдут десять членов, включая председателя и заместителей председателя.

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