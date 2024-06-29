ГАЛЕРЕЯ Члены новой национал-консервативной партии выбрали лидера. Скоро партию зарегистрируют официально

На пост председателя партии баллотировался и Яак Валге, однако Пыллуаас получил на двадцать голосов больше.

Выборы руководства еще продолжаются: есть 30 кандидатов, но, поскольку демократичность выборов требует времени, окончательной ясности нет. Всего в состав правления войдут десять членов, включая председателя и заместителей председателя.