ГАЛЕРЕЯ Члены новой национал-консервативной партии выбрали лидера. Скоро партию зарегистрируют официально

В субботу, 29 июля, в тартуском конференц-центре V spa состоялось учредительное собрание партии «Эстонские националисты и консерваторы»: председателем партии стал Хенн Пыллуаас, а его заместителями - Сильвер Куузик и Пауль Пуустусмаа. Членам партии еще предстоит избрать совет.
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На пост председателя партии баллотировался и Яак Валге, однако Пыллуаас получил на двадцать голосов больше.