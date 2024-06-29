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ВИДЕО Футбольное поле ушло под землю. Чудом никто не пострадал

rus.postimees.ee
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Провал, образовавшийся на футбольном поле в США, сняли с дрона.
Провал, образовавшийся на футбольном поле в США, сняли с дрона. Фото: Lawrence Bryant / REUTERS

В США на месте футбольного поля появилась 30-метровая воронка. Видео публикует DW.

В парке Гордона Мура в Олто, штат Иллинойс, под землю внезапно ушла центральная часть футбольного поля. На его месте появилась огромная воротка: 30-метровая в диаметре и 9 метров в глубину. Видео зафиксировало момент обрушения.

Местные чиновники заявили, что у поля находится подземная шахта, там добывают известняк.

Причины обрушения расследуются, пострадавших, к счастью, нет.

Местные СМИ сообщают, что несколько десятилетий назад на окраине парка уже появлялась десятиметровая яма под ручьем. Засыпать ее удалось не сразу, для этого пришлось менять русло ручья.

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