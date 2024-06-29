Умер сценарист, режиссер и кинокритик Яак Лыхмус

С 1984 года Лыхмус работал ассистентом режиссера на «Таллинфильме». С 1984 по 1991 год являлся одним из авторов журнала «Театр. Музыка. Кино». В 1991-1999 годах работал редактором кинопрограмм на Эстонском телевидении. В 1995-1998 годах он был редактором кино и телевидения Kultuurileht и ТВ-недели Eesti Ekspress, в 1998-2000 годах - редактором отдела культуры Postimees.