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Умер сценарист, режиссер и кинокритик Яак Лыхмус

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Яак Лыхмус
Яак Лыхмус Фото: Tiit Mõtus

В возрасте 69 лет скончался эстонский сценарист, режиссер и киножурналист Яак Лыхмус.

О его смерти сообщил председатель Союза киножурналистов Эстонии Андрей Лийметс.

С 1984 года Лыхмус работал ассистентом режиссера на «Таллинфильме». С 1984 по 1991 год являлся одним из авторов журнала «Театр. Музыка. Кино». В 1991-1999 годах работал редактором кинопрограмм на Эстонском телевидении. В 1995-1998 годах он был редактором кино и телевидения Kultuurileht и ТВ-недели Eesti Ekspress, в 1998-2000 годах - редактором отдела культуры Postimees.

Читал лекции по истории эстонского, европейского и мирового кино студентам и магистрантам Таллиннского педагогического университета, Балтийской школы кино и медиа и Эстонской академии художеств. Яак Лыхмус также был уважаемым членом Эстонского союза киножурналистов.

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