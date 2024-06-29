Дети из Эстонии выйдут на поле перед матчем между Швейцарией и Италией

В субботу вечером перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Италии можно будет увидеть на поле и эстонскую детскую футбольную команду (Lidl Kids Team). Дети из Эстонии выведут на поле футболистов Швейцарии.