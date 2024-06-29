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Дети из Эстонии выйдут на поле перед матчем между Швейцарией и Италией

BNS
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Футбольное поле.
Футбольное поле. Фото: Reuters

В субботу вечером перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Италии можно будет увидеть на поле и эстонскую детскую футбольную команду (Lidl Kids Team). Дети из Эстонии выведут на поле футболистов Швейцарии.

Игра начнется в 19:00 по эстонскому времени. Игру будет транслировать TV3. Команда детей из Эстонии выйдет на поле в начале игры, до исполнения гимнов.

На финальный турнир в Германию поехали 11 детей из Эстонии, а также более 1100 детей со всей Европы. В Эстонии в конкурсе приняли участие более 4000 детей.

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