Сегодня около 11 часов в полицию поступило тревожное сообщение: в одной из квартир в центре Таллинна 34-летняя женщина угрожает ножом своим близким.
В центре Таллинна женщина угрожала ножом своим близким: полиция отреагировала усиленным составом
Полиция отреагировала на происшествие усиленным составом. К моменту прибытия полицейских родственники уже покинули квартиру, то есть женщина находилась в квартире одна.
По словам представителя PPA, женщина вела себя непредсказуемо и не желала сотрудничать с полицейскими: «Поскольку были основания полагать, что она могла представлять для себя опасность, полиция решила применить против нее газ. После этого полицейские передали женщину сотрудникам скорой помощи для медицинского осмотра».