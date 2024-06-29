В центре Таллинна женщина угрожала ножом своим близким: полиция отреагировала усиленным составом

Полиция отреагировала на происшествие усиленным составом. К моменту прибытия полицейских родственники уже покинули квартиру, то есть женщина находилась в квартире одна.

По словам представителя PPA, женщина вела себя непредсказуемо и не желала сотрудничать с полицейскими: «Поскольку были основания полагать, что она могла представлять для себя опасность, полиция решила применить против нее газ. После этого полицейские передали женщину сотрудникам скорой помощи для медицинского осмотра».