С 1 июля можно ходатайствовать о разрешении на ловлю раков. Их можно ловить лишь один месяц в году

Ловля раков разрешена только в августе и лишь на основании рыболовной карты. Каждый владелец рыболовной карты может выловить до 25 раков в день. Необходимые для ловли раков рыболовные карты можно приобрести на сайте kalaluba.ee начиная с понедельника, 1 июля. Подать ходатайство на бумаге можно в представительствах Департамента окружающей среды в Тарту и Курессааре. Как и в прошлом году, один человек сможет купить одну рыболовную карту для рыбалки на Сааремаа или в водоемах, где ограничено количество выдаваемых рыболовных карт.

Старший специалист отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Мярт Кескюла сообщил, что самым большим изменением в этом году является повышение верхнего предела вылова, который установлен для сохранения популяции раков: каждый владелец рыболовной карты может выловить до 25 раков в день.

«Ученые Эстонского университета естественных наук ранее указывали на то, что верхняя граница улова на одного человека - 75 раков - это слишком много. Популяцию раков необходимо сохранять. Установленный лимит 25 раков разрешенного для лова размера не является большим ограничением - вы получите опыт ловли и вкусовые впечатления. Слишком маленьких раков ловить в любом случае нельзя, надеемся, что новый лимит на вылавливаемых раков поможет избежать этого», - пояснил Кескюла.

Не стоит откладывать получение рыболовной карты тем, кто хочет ловить раков в водоемах, где количество разрешений ограничено. В этом году ограничено количество рыболовных карт для ловли раков на Сааремаа, озерах Пангоди, Вяйнъярв, Ахеруярв, Пюхаярв, Казарица и реках Пярну, Реопалу, Выханду, Вяйке-Эмайыги. Один человек сможет купить одну рыболовную карту для рыбалки на Сааремаа или в водоемах, где ограничено количество выдаваемых рыболовных карт.

Кескюла добавил, что покупка рыболовной карты не гарантирует улов в конкретном водоеме. «Прежде чем приобрести право на ловлю, стоит убедиться, что в водоеме действительно возможно ловить раков в желаемое время, поскольку некоторые водоемы в засушливое лето могут обмелеть».

Рыболовная карта стоимостью 15 или 20 евро (стоимость зависит от водоема) дает право обладателю установить до пяти снастей для ловли раков на 24 часа. Рыболовная карта связана к личным кодом. Рыболовную карту не смогут приобрести люди, которые ранее не представили обязательный отчет об улове.