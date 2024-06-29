Одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий является неправильная скорость движения. По словам руководителя группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэта Ярва, правильно выбрать скорость поможет соблюдение ряда простых принципов.
Эксперт: 70 км/ч – разумная скорость на второстепенных дорогах
Ярв отметил, что, если на шоссе обозначена хотя бы осевая линия или дополнительно размечены обочины и установлены столбики, можно безопасно ехать с максимально разрешенной скоростью: «В этом случае ширина полос достаточна для безопасного движения, а у велосипедистов и пешеходов есть возможность передвигаться по обочине с другой стороны разметки. Однако необходимо учитывать, что велосипедистов обгонять придется с достаточно большим боковым расстоянием - рекомендуется оставлять дистанцию не менее 1,5 метра».
«Если вы едете по дороге с твердым покрытием, на которой пунктирными линиями отмечены только обочины, а осевая линия отсутствует или разметки нет вовсе, то при хороших дорожных и погодных условиях безопасная скорость движения составляет 70 км/ч. Отсутствие осевой линии указывает на то, что ширина дороги меньше обычной. Кроме того, необходимо учитывать, что по дороге могут передвигаться велосипедисты и пешеходы», - подчеркнул Ярв.
Второстепенные дороги также часто характеризуются резкими поворотами, при этом, особенно в случае ограниченной видимости, необходимо учитывать, что автомобиль должен твердо придерживаться стороны своего направления движения. «Если на обочине дороги установлен предупреждающий знак "Опасный поворот" или "Опасные повороты", скорость стоит снизить еще больше, поскольку даже 70 км/ч в этом случае могут быть небезопасными».
Безопасная скорость движения по гравийным дорогам ниже, чем по второстепенным дорогам с твердым покрытием без осевых линий и разметки - из-за рыхлого покрытия и способных отлетать камней.
«Поскольку камни, отлетающие в воздух при движении на высокой скорости, могут повредить другие автомобили или травмировать пешеходов и велосипедистов, на гравийных дорогах следует двигаться со скоростью не более 50 км/ч, - сказал Ярв. - Помимо большей безопасности других участников дорожного движения, это еще и уважительно по отношению к расположенным вдоль дороги домохозяйствам, ведь движущийся со скоростью 50 км/ч автомобиль поднимает значительно меньше пыли, чем машина, едущая со скоростью 90 км/ч».
По статистике Департамента транспорта, аварии и столкновения с участием одного транспортного средства являются наиболее распространенными видами ДТП - на их долю приходится около 80 процентов всех происшествий. «Как при авариях с участием одного транспортного средства, так и при столкновениях, одной из наиболее частых причин является неправильная скорость. Правильно выбранная скорость не только повышает безопасность, но и помогает экономить деньги, ведь на том же объеме топлива можно преодолеть большее расстояние», - отметил Ярв.