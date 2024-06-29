Эксперт: 70 км/ч – разумная скорость на второстепенных дорогах

Ярв отметил, что, если на шоссе обозначена хотя бы осевая линия или дополнительно размечены обочины и установлены столбики, можно безопасно ехать с максимально разрешенной скоростью: «В этом случае ширина полос достаточна для безопасного движения, а у велосипедистов и пешеходов есть возможность передвигаться по обочине с другой стороны разметки. Однако необходимо учитывать, что велосипедистов обгонять придется с достаточно большим боковым расстоянием - рекомендуется оставлять дистанцию не менее 1,5 метра».

«Если вы едете по дороге с твердым покрытием, на которой пунктирными линиями отмечены только обочины, а осевая линия отсутствует или разметки нет вовсе, то при хороших дорожных и погодных условиях безопасная скорость движения составляет 70 км/ч. Отсутствие осевой линии указывает на то, что ширина дороги меньше обычной. Кроме того, необходимо учитывать, что по дороге могут передвигаться велосипедисты и пешеходы», - подчеркнул Ярв.

Второстепенные дороги также часто характеризуются резкими поворотами, при этом, особенно в случае ограниченной видимости, необходимо учитывать, что автомобиль должен твердо придерживаться стороны своего направления движения. «Если на обочине дороги установлен предупреждающий знак "Опасный поворот" или "Опасные повороты", скорость стоит снизить еще больше, поскольку даже 70 км/ч в этом случае могут быть небезопасными».