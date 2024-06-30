СМИ: НАТО подозревает РФ в минировании инфраструктуры ЕС

Как говорится в публикации, подобные опасения основаны на данных, полученных от компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями.

«Защита критически важной подводной инфраструктуры стала одним из основных направлений деятельности НАТО и европейских стран, имеющих выход к морю, после разрушения в результате акта диверсии газопровода "Северный поток" осенью 2022 года», - подчеркивают авторы.

Ключевые цели российских спецслужб

Ключевыми целями для российских спецслужб, особенно после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, являлись кабели электроснабжения и телефонные кабели, а также нефтяные и газовые трубопроводы, утверждается в статье.

«Сегодня шпионаж обнаружить сложнее. Если раньше для него использовались в основном исследовательские суда или военные корабли, то теперь мы чаще видим невоенные суда», - приводит газета в этой связи наблюдение Томаса де Шпигелера - представителя бельгийского подразделения, занимающегося морской безопасностью.

По данным служб безопасности Бельгии, никаких доказательств минирования кабелей в территориальных водах Бельгии или Нидерландов в Северной море найдено не было, уточняет издание. «Однако в начале украинского кризиса взрывчатка была обнаружена на одном из британских кабелей», - сообщил The Times де Шпигелер.