Управа Пыхья-Таллинна будет проводить в течение всего июля бесплатные детские утренники, которые будут проходить по средам в 11 часов.
В Пыхья-Таллинне пройдут бесплатные детские утренники
«Герои известных мультфильмов и сказок приглашают детей поиграть в каждую июльскую среду в 11 часов. Всего состоится пять утренников в различных парках района», - сказала старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
Программа детских утренников в Пыхья-Таллинне:
- 03.07 Двор общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)
- 10.07 Прибрежный парк на Штромке (у игровой площадки-паутины)
- 17.07 Кладбищенский парк Каламая
- 24.07 Двор общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)
- 31.07 Кладбищенский парк Каламая
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