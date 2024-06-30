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В Пыхья-Таллинне пройдут бесплатные детские утренники

rus.postimees.ee
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Дети играют. Фото иллюстративное.
Дети играют. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Управа Пыхья-Таллинна будет проводить в течение всего июля бесплатные детские утренники, которые будут проходить по средам в 11 часов.

«Герои известных мультфильмов и сказок приглашают детей поиграть в каждую июльскую среду в 11 часов. Всего состоится пять утренников в различных парках района», - сказала старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

Программа детских утренников в Пыхья-Таллинне:

  • 03.07 Двор общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)
  • 10.07 Прибрежный парк на Штромке (у игровой площадки-паутины)
  • 17.07 Кладбищенский парк Каламая
  • 24.07 Двор общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)
  • 31.07 Кладбищенский парк Каламая

Более подробную информацию о мероприятии смотрите в Facebook

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