С 1 июля повышаются госпошлины за ряд услуг Департамента транспорта. В частности, подорожают экзамены на получение водительских прав, выдача водительских удостоверений и документы на управление водным транспортом.
С завтрашнего дня повышаются госпошлины Департамента транспорта
Департамент объясняет повышение цен тем, что пошлины оставались на одном уровне последние 15 лет и больше не покрывают расходы на выполнение этих операций. В последний раз государственные пошлины в сфере транспортных средств менялись в 2014 году, когда суммы округляли до целого числа после введения евро. До этого более существенные изменения произошли в 2009 году.
За Закон о госпошлинах отвечает Министерство финансов, которое решило пересмотреть их в 2023 году. Большинство изменений вступят в силу 1 июля 2024 года.
Ознакомиться с новыми тарифами можно ЗДЕСЬ.