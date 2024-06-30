С завтрашнего дня повышаются госпошлины Департамента транспорта

Департамент объясняет повышение цен тем, что пошлины оставались на одном уровне последние 15 лет и больше не покрывают расходы на выполнение этих операций. В последний раз государственные пошлины в сфере транспортных средств менялись в 2014 году, когда суммы округляли до целого числа после введения евро. До этого более существенные изменения произошли в 2009 году.