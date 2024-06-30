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С завтрашнего дня повышаются госпошлины Департамента транспорта

rus.postimees.ee
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Госпошлина. Иллюстративное фото.
Госпошлина. Иллюстративное фото. Фото: Image by Louis / Pixabay

С 1 июля повышаются госпошлины за ряд услуг Департамента транспорта. В частности, подорожают экзамены на получение водительских прав, выдача водительских удостоверений и документы на управление водным транспортом.

Департамент объясняет повышение цен тем, что пошлины оставались на одном уровне последние 15 лет и больше не покрывают расходы на выполнение этих операций. В последний раз государственные пошлины в сфере транспортных средств менялись в 2014 году, когда суммы округляли до целого числа после введения евро. До этого более существенные изменения произошли в 2009 году.

За Закон о госпошлинах отвечает Министерство финансов, которое решило пересмотреть их в 2023 году. Большинство изменений вступят в силу 1 июля 2024 года.

Ознакомиться с новыми тарифами можно ЗДЕСЬ.

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