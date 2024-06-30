РАЙНЕР САКС Раненых российских солдат после оказания первой помощи снова отправляют на фронт

- В районе Бахмута самые активные атаки российской армии происходили вокруг города Часов Яр, но они не принесли результатов. Южнее, в направлении Торецка, российские атаки остаются постоянно активными. Сообщения в социальных сетях о продвижении российских войск в этом районе, распространенные вчера, пока не подтвердились. Давление на украинские позиции сильное, и отступления, безусловно, будут продолжаться, но российской армии не удалось добиться прорывов.

- Наступление российской армии в направлении Покровского очень интенсивное. Трудно вспомнить, чтобы ранее удавалось так интенсивно и непрерывно атаковать в одном узком коридоре. Например, даже во время штурма Бахмута или Авдеевки темп атак российских подразделений иногда снижался. Значительного продвижения российские войска за вчерашний день не достигли. Южнее также сохраняется относительно высокая волна атак российской армии в районе Красногоровки и еще нескольких населенных пунктов юго-западнее Донецка. Существенных изменений в позициях воюющих сторон нет.

- На южном фронте увеличились атаки российской армии в приграничных районах Запорожской и Донецкой областей, в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Успехов нет. Немногочисленные атаки на восточном берегу Днепра также не дали результатов. Вчера российская армия нанесла авиаудар по жилому району города Вольнянск в Запорожской области. В результате погибли семь человек, 23 были ранены, разрушены жилые дома. Определить какую-либо военную цель в этом ударе невозможно.