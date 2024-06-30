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РАЙНЕР САКС Раненых российских солдат после оказания первой помощи снова отправляют на фронт

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Надежда украинской армии заключается в том, что их солдаты лучше подготовлены и мотивированы, чем российские. На фотографии изображен солдат 80-й десантной бригады Украины на тренировке на полигоне в тылу фронта в Донецкой области.
Надежда украинской армии заключается в том, что их солдаты лучше подготовлены и мотивированы, чем российские. На фотографии изображен солдат 80-й десантной бригады Украины на тренировке на полигоне в тылу фронта в Донецкой области. Фото: Dmitri Kotjuh
  • Наступление российской армии в направлении Покровского очень интенсивное
  • Потери России с начала мая составляют около 1100 солдат в день

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала агрессию, инициированную Российской Федерацией против Украины, геноцидом украинского народа. Это не официальная юридическая позиция, согласованная между странами-членами ОБСЕ, а политическая декларация парламентских делегаций, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Сергей Светлов

Эта декларация оценивает преступления, совершенные российскими вооруженными силами и оккупационными властями, как систематические действия по уничтожению украинского народа.

Декларация содержит целый ряд призывов к странам-членам ОБСЕ с целью сдерживания действий России, включая создание специального трибунала для расследования действий России и привлечения виновных к ответственности. Конкретные предложения по действиям, возможно, не являются самыми важными. Важнее то, что одна из международных и в этом вопросе значимых представительных организаций дала четкую оценку действиям России, что может начать влиять на оценки и действия других международных организаций. На дипломатическом фронте это, безусловно, затруднит деятельность России, особенно если она попытается навязать Украине свои условия мира.

Интенсивность российских атак остается на высоком уровне в течение последних двух недель. Сегодня ночью поступили сообщения о шести областях России, расположенных между Москвой и Украиной, которые подверглись атакам украинских дронов. Украина никак не комментировала эти атаки.

- В направлении Харькова российская армия наращивает активность атак. Основное внимание уделяется попыткам восстановить утраченные позиции в районе города Волчанск. За вчерашний день им ничего не удалось достичь.

- В районе Сватово и Северодонецка продолжаются активные атаки как в направлении Купянска, так и Лимана. Пока российской армии не удалось вернуть утраченные позиции в направлении Лимана. В направлении Северска активность наступательных действий несколько снизилась, ситуация остается прежней.

- В районе Бахмута самые активные атаки российской армии происходили вокруг города Часов Яр, но они не принесли результатов. Южнее, в направлении Торецка, российские атаки остаются постоянно активными. Сообщения в социальных сетях о продвижении российских войск в этом районе, распространенные вчера, пока не подтвердились. Давление на украинские позиции сильное, и отступления, безусловно, будут продолжаться, но российской армии не удалось добиться прорывов.

- Наступление российской армии в направлении Покровского очень интенсивное. Трудно вспомнить, чтобы ранее удавалось так интенсивно и непрерывно атаковать в одном узком коридоре. Например, даже во время штурма Бахмута или Авдеевки темп атак российских подразделений иногда снижался. Значительного продвижения российские войска за вчерашний день не достигли. Южнее также сохраняется относительно высокая волна атак российской армии в районе Красногоровки и еще нескольких населенных пунктов юго-западнее Донецка. Существенных изменений в позициях воюющих сторон нет.

- На южном фронте увеличились атаки российской армии в приграничных районах Запорожской и Донецкой областей, в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Успехов нет. Немногочисленные атаки на восточном берегу Днепра также не дали результатов. Вчера российская армия нанесла авиаудар по жилому району города Вольнянск в Запорожской области. В результате погибли семь человек, 23 были ранены, разрушены жилые дома. Определить какую-либо военную цель в этом ударе невозможно.

Потери России с начала мая составляют около 1100 солдат в день. Танки используются российской армией в атаках меньше, чем раньше, и потери в этом отношении несколько ниже по сравнению с первыми четырьмя месяцами года. Боевые машины пехоты и бронетехника используются в боях чаще, и их потери стабильно превышают 15 единиц в день. Вновь увеличились потери России в артиллерийских системах, что указывает на пополнение запасов боеприпасов у украинской армии. В целом российская армия теряет один бронетанковый батальон в день.

Трудно оценить размер и боеспособность резервов российских войск. Очень крупных новых и хорошо подготовленных подразделений на фронте замечено не было. В последние недели в российские социальные сети вновь стали поступать сообщения, в которых российские солдаты сообщают о больших человеческих потерях. Также снова появились видео, на которых раненые жалуются, что их не отправляют на лечение, а после оказания первой помощи заставляют возвращаться в бой.

Подобные публичные жалобы от российских солдат появлялись осенью 2022 года и в начале 2023 года. Все это не означает, что российская армия теряет боеспособность. Происходящие процессы указывают на то, что у России не хватает войск для проведения массированных атак по всей линии фронта, которые они пытаются начать с осени 2023 года.

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