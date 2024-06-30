Одно из старейших и крупнейших сельскохозяйственных предприятий Эстонии Tartu Agro, которое расположено под Тарту, может закрыть свои двери, поскольку им грозит потеря производственных площадей. Земля предприятия принадлежит государству, и правительство планирует выставить участки на аукцион.
На грани закрытия ⟩ Владелец крупного предприятия: правительство подписывает нам смертный приговор
Перевод: София Солдатенко
70 земельных участков общей площадью чуть более 3000 гектаров были переданы в пользование компании Tartu Agro в 2000 году в рамках договора аренды сроком на 25 лет. Срок действия договора истекает в ноябре 2025 года, и правительство планирует выставить землю на аукцион по частям для заключения договор аренды.
Руководитель Tartu Agro Андрес Хярм сказал, что этим решением правительство подписывает им смертный приговор. «Конечно, мы постараемся продолжить свою деятельность и тоже будем участвовать в аукционе, но ясно, что Tartu Agro не сможет конкурировать с другими претендентами за все участки земли», - сказал Хярм. Он добавил, что деление земли на участки нарушит текущую деятельность Tartu Agro и не позволит ей конкурировать с другими претендентами, у которых может быть особый интерес к конкретному небольшому участку.
«Деление на участки является очевидной предпосылкой того, что сегодняшняя деятельность AS Tartu Agro будет прекращена. Это похоже на реконструкцию большого здания завода в многоквартирный дом - ясно, что завод там больше работать не сможет», - сказал Хярм.
Он напомнил, что четверть века назад, когда компания Tartu Agro получила в аренду землю от государства, существовали и обязательства: инвестиционное обязательство, которое на тот момент составляло 50 миллионов крон, а также обязательство по трудоустройству, согласно которому Tartu Agro должна была взять на работу 200 человек. Все обязательства были выполнены. Даже сейчас, почти 25 лет спустя, на предприятии работает около ста человек, есть молочное стадо в 2500 голов и работает биогазовая станция, на которой заправляются газовые автобусы, обслуживающие городские маршруты Тарту. «Мы платим государству в год 2,5 миллиона евро налогов. Если земля будет разделена, нам придется прекратить нашу деятельность, уничтожить стадо и сократить сотрудников», - продолжил Хярм.
Компания Tartu Agro, когда-то принадлежавшая государству, годами предлагала выкупить землю. Однако государство от этого отказывалось.
Вице-канцлер по земельному и территориальному развитию Министерства регионального развития и сельского хозяйства Ало Аасма пояснил, что в соответствии с утвержденными на состоявшемся в январе 2017 года заседании кабинета министров принципами сохранения земельного резерва государства и перевода его в гражданское пользование, будут сохранятся в качестве государственного земельного запаса сельскохозяйственные земли, дальнейшее сельскохозяйственное использование которых важно для государства и целесообразно с точки зрения экономики и обеспечения продовольственной и внутренней безопасности, и эти земли государство не будет отчуждать.
«Как и лес, сельскохозяйственные земли также являются ограниченным стратегическим ресурсом, и использование земли по назначению гарантирует ее целевое использование и сохранение. В отличие от лесов, сельскохозяйственных земель в земельном портфеле страны значительно меньше, и их защита тем более важна», - уточнил Ало Аасма.
Однако это заявление остается непонятным для руководителя Tartu Agro. «Я не понимаю позицию правительства, что сохранение земли для себя любой ценой и сдача ее в аренду по частям - это хорошо для нашей внутренней безопасности, - сказал он. - Как это решение отстаивает продовольственную и внутреннюю безопасность, если крупная сельскохозяйственная компания, которая платит государственные в год налоги на миллионы евро, будет вынуждена из-за решения правительства закрыться».
Однако от аукциона Tartu Agro никуда не деться. В министерстве решили, что аукцион по земельным участкам состоится в августе-сентябре этого года. Вице-канцлер Ало Аасма заявил, что, согласно текущему прогнозу, цена аренды может остаться в среднем на уровне 200 евро за гектар в год.
Вице-канцлер отметил, что у Tartu Agro есть преимущественное право получить недвижимость в аренду по цене, определенной на аукционе. Андрес Хярм заявил, что они в любом случае примут участие в аукционе и попытаются снова получить землю в собственное пользование, но если предложение не будет принятно, то ясно, что Tartu Agro придется прекратить деятельность.
«При содержании молочного скота на одно животное учитывается 1-1,5 га земли, поэтому понятно, что с нынешним молочным скотом невозможно справиться несколькими сотнями гектаров. Сокращение поголовья также не оптимально, - сказал Хярм. -Посмотрим, что будет дальше, но сейчас кажется, что в огромном желании заработать деньги правительство упустило из виду и понимание того, как на самом деле работает сельское хозяйство».