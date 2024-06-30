На грани закрытия Владелец крупного предприятия: правительство подписывает нам смертный приговор

Перевод: София Солдатенко

70 земельных участков общей площадью чуть более 3000 гектаров были переданы в пользование компании Tartu Agro в 2000 году в рамках договора аренды сроком на 25 лет. Срок действия договора истекает в ноябре 2025 года, и правительство планирует выставить землю на аукцион по частям для заключения договор аренды.

Руководитель Tartu Agro Андрес Хярм сказал, что этим решением правительство подписывает им смертный приговор. «Конечно, мы постараемся продолжить свою деятельность и тоже будем участвовать в аукционе, но ясно, что Tartu Agro не сможет конкурировать с другими претендентами за все участки земли», - сказал Хярм. Он добавил, что деление земли на участки нарушит текущую деятельность Tartu Agro и не позволит ей конкурировать с другими претендентами, у которых может быть особый интерес к конкретному небольшому участку.

«Деление на участки является очевидной предпосылкой того, что сегодняшняя деятельность AS Tartu Agro будет прекращена. Это похоже на реконструкцию большого здания завода в многоквартирный дом - ясно, что завод там больше работать не сможет», - сказал Хярм.