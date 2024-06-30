В воскресенье, 30 июня, в 9 утра в Центр тревоги поступило сообщение о серьезной аварии в волости Хальяла, Ляэне-Вирумаа. Перед мызой Сагади легковой автомобиль Honda врезался в дерево.
ФОТО ⟩ Автомобиль врезался в дерево перед мызой
Девушка лет двадцати, управлявшая автомобилем, рассказала полицейским, что на дорогу внезапно выбежала косуля, и чтобы избежать столкновения, ей пришлось резко маневрировать. К сожалению, маневр закончился неудачно: машина врезалась в дуб, растущий в аллее мызы.
Несмотря на то, что на этом участке дороги действует ограничение скорости 40 км/ч, повреждения автомобиля были довольно серьезными. Повреждена была вся передняя часть машины, также сработали подушки безопасности.
По словам полицейских, девушка была трезва и имела водительские права. Скорая помощь доставила ее в больницу для медицинского осмотра.