ФОТО Автомобиль врезался в дерево перед мызой

Девушка лет двадцати, управлявшая автомобилем, рассказала полицейским, что на дорогу внезапно выбежала косуля, и чтобы избежать столкновения, ей пришлось резко маневрировать. К сожалению, маневр закончился неудачно: машина врезалась в дуб, растущий в аллее мызы.

Несмотря на то, что на этом участке дороги действует ограничение скорости 40 км/ч, повреждения автомобиля были довольно серьезными. Повреждена была вся передняя часть машины, также сработали подушки безопасности.

По словам полицейских, девушка была трезва и имела водительские права. Скорая помощь доставила ее в больницу для медицинского осмотра.