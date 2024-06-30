Axios: семья может убедить Байдена снять кандидатуру

Ближайшие родственники, друзья и советники президента США Джо Байдена могут убедить его отказаться от участия в ноябрьских выборах после неудачного выступления на теледебатах, считает американское издание Axios. Единственный путь выхода Байдена из президентской гонки - если небольшая группа людей из его окружения, ранее способствовавшая его выдвижению, внезапно решит, что пришло время объявить о его уходе, пишет Axios в субботу, 29 июня.

Жена, сестра и друг Байдена, а также несколько советников

В этот круг, по данным журналистов, входят первая леди Джилл Байден, младшая сестра президента Валери Байден, давний друг и постоянный советник Тед Кауфман, а также небольшая группа советников из Белого дома. Это кухонный кабинет, существующий десятилетиями и действующий как большая семья, совет старейшин и правящая олигархия. Лишь эти люди влияют на крупные и мелкие решения в частной жизни и президентстве Байдена, отмечает далее издание со ссылкой на источники, близкие к главе Белого дома.

Решение баллотироваться на второй срок Джо Байден принял единолично, поскольку он и его приближенные считают, что шансов одержать победу над его вероятным соперником Дональдом Трампом у него больше, чем у вице-президента Камалы Харрис. Они полагают, что Харрис будет сложно привлечь на свою сторону умеренных и колеблющихся избирателей, что повысит шансы Трампа.

Между тем лидеры Демократической партии являются одной из внешних сил, которые могут оказать давление на Байдена. Они получают сообщения и звонки от паникующих законодателей, опасающихся, что слабость Байдена может стоить партии мест в Палате представителей и Сенате, пишет далее издание со ссылкой на источники.