Экономист: в Эстонии все меньше производят из-за опасений слабого спроса

В настоящее время в экономике происходит спад. Например, фермеры выращивают картофель для парикмахеров, а парикмахеры стригут фермеров. Если фермеры получают плохой урожай, то производство снижается как в сельском хозяйстве, так и в секторе услуг.

Когда фермеры ожидают слабого спроса, они сажают меньше картофеля, и таким образом запускается негативный цикл. Проблема в том, что фермеры ожидают слабого спроса и поэтому сажают мало картофеля, а некоторые парикмахеры уже закрыли свои салоны. Необходимы ожидания, что на товары и услуги будет спрос, что, в свою очередь, увеличит производство и создаст рабочие места.

Уверенность потребителей и рост потребления в настоящее время могут быть обеспечены двумя факторами. Первый - это четкое изменение экономического цикла. Экономика должна расти в течение нескольких кварталов благодаря инвестициям, сильной бюджетной поддержке или экспорту.

Хотя зарплаты выросли, этого недостаточно для обеспечения уверенности в будущем. В обрабатывающей промышленности по-прежнему до одной пятой работников недозагружены. Эти люди хорошо понимают, что предприятиям придется реорганизовать свою работу и увольнять сотрудников, если спрос не восстановится. То же самое касается сферы услуг, так как туристов по-прежнему очень мало. Без реорганизации или восстановления спроса эти предприятия не смогут выжить в будущем.

Второй фактор, который ждут домохозяйства, - это снижение процентных ставок и улучшение покупательной способности на рынке недвижимости. Хотя процентные ставки немного снизились, это еще не отразилось на выплатах по кредитам, и это снижение незначительно по сравнению с произошедшим ростом.

На рынке недвижимости происходит очень мало сделок, и спрос на новые кредиты низкий. Ипотечные кредиты также являются важным способом поддержки потребления. Высокие процентные ставки делают покупку недвижимости менее привлекательной, что не нашло четкого отражения в ценах на недвижимость и снижает покупательную способность и уверенность в действиях.