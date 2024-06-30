Люди предпочитают класть деньги в банк, а не тратить их в магазине, но с уменьшением потребления возникает проблема, что из-за слабого спроса не растет и производство, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Экономист: в Эстонии все меньше производят из-за опасений слабого спроса
Перевод: Сергей Светлов
Денег по-прежнему мало, и их не стремятся нести в магазин. Адаптация потребления в течение экономического цикла обычно происходит очень медленно. При снижении доходов люди продолжают потреблять по привычке предыдущих месяцев и лет, а при росте доходов не спешат тратить деньги в магазинах, а стараются сберегать. Таким образом, потребление часто сглаживает экономические циклы, и так происходит сейчас в Эстонии.
Что касается уровня потребления, то по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) все в порядке. По сравнению с концом 2019 года ВВП вырос на один процент, а потребление - на четыре. Это означает, что потребление поддерживает уровень ВВП, и семьи продолжают потреблять, несмотря на снижение доходов.
По сравнению с пиковым уровнем в первом квартале 2022 года потребление в розничной торговле без учета моторных транспортных средств в мае уменьшилось на 13,3 процента. Это примерно столько же, насколько снизился располагаемый доход, то есть тот, который остается после необходимых для жизни расходов. Таким образом, текущее потребление не является ни слишком высоким, ни слишком низким по отношению к экономическому циклу.
Что касается уровня депозитов, то и здесь по отношению к ВВП все в порядке. Хотя депозиты выросли, их стоимость значительно снизилась, если сравнивать их покупательную способность с предыдущим пиковым уровнем.
Например, в октябре 2021 года, когда были выведены пенсионные деньги, уровень депозитов был на 17,6 процента выше. Однако покупательная способность депозитов вернулась к уровню начала 2020 года, когда депозиты начали расти из-за коронавируса. Иными словами, депозиты вернулись к временам, когда ВВП был схож с текущим уровнем.
В настоящее время в экономике происходит спад. Например, фермеры выращивают картофель для парикмахеров, а парикмахеры стригут фермеров. Если фермеры получают плохой урожай, то производство снижается как в сельском хозяйстве, так и в секторе услуг.
Когда фермеры ожидают слабого спроса, они сажают меньше картофеля, и таким образом запускается негативный цикл. Проблема в том, что фермеры ожидают слабого спроса и поэтому сажают мало картофеля, а некоторые парикмахеры уже закрыли свои салоны. Необходимы ожидания, что на товары и услуги будет спрос, что, в свою очередь, увеличит производство и создаст рабочие места.
Уверенность потребителей и рост потребления в настоящее время могут быть обеспечены двумя факторами. Первый - это четкое изменение экономического цикла. Экономика должна расти в течение нескольких кварталов благодаря инвестициям, сильной бюджетной поддержке или экспорту.
Хотя зарплаты выросли, этого недостаточно для обеспечения уверенности в будущем. В обрабатывающей промышленности по-прежнему до одной пятой работников недозагружены. Эти люди хорошо понимают, что предприятиям придется реорганизовать свою работу и увольнять сотрудников, если спрос не восстановится. То же самое касается сферы услуг, так как туристов по-прежнему очень мало. Без реорганизации или восстановления спроса эти предприятия не смогут выжить в будущем.
Второй фактор, который ждут домохозяйства, - это снижение процентных ставок и улучшение покупательной способности на рынке недвижимости. Хотя процентные ставки немного снизились, это еще не отразилось на выплатах по кредитам, и это снижение незначительно по сравнению с произошедшим ростом.
На рынке недвижимости происходит очень мало сделок, и спрос на новые кредиты низкий. Ипотечные кредиты также являются важным способом поддержки потребления. Высокие процентные ставки делают покупку недвижимости менее привлекательной, что не нашло четкого отражения в ценах на недвижимость и снижает покупательную способность и уверенность в действиях.