Новый закон разрешит охранникам применять силу

Согласно новому закону, охранники получат право применять силу в целях предотвращения угроз как в отношении людей, так и имущества, сообщает торгово-промышленная палата на своем сайте. Однако применение силы не должно быть чрезмерным и не должно превышать пределов необходимой обороны. Иными словами, охранник может применять силу только в тех случаях, когда иным образом невозможно обеспечить порядок.