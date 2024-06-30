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Новый закон разрешит охранникам применять силу

BNS
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Новый закон позволит охраннику применять силу.
Новый закон позволит охраннику применять силу. Фото: Remo Tõnismäe

Вместо действующего до сих пор Закона о безопасности в понедельник вступит в силу новый Закон о деятельности охраны, который дает охранникам право при необходимости применять силу.

Согласно новому закону, охранники получат право применять силу в целях предотвращения угроз как в отношении людей, так и имущества, сообщает торгово-промышленная палата на своем сайте. Однако применение силы не должно быть чрезмерным и не должно превышать пределов необходимой обороны. Иными словами, охранник может применять силу только в тех случаях, когда иным образом невозможно обеспечить порядок.

Сила должна применяться в минимально необходимом объеме для обеспечения порядка. Например, охранник может применить силу, если необходимо проверить, не владеет ли субъект чем-либо, что ему не принадлежит или чем он может причинить опасность себе и другим.

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