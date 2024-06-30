Старейший сохранившийся мемориал Освободительной войны отреставрирован к столетию

Мемориальная стела на погосте Харью-Ристи в субботу отметила столетие. На церемонии поминовения министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, староста Ляэне-Харью Яанус Саат, представители Сил обороны и родственники погибших возложили венки к подножию вновь восстановленной колонны в память павших в Освободительной войне.

Памятник восьми павшим в Освободительной войне прихожанам Ристи был открыт 29 июня 1924 года, это один из пяти мемориалов, оставшихсяя нетронутыми на протяжении всей советской оккупации. Поэтапное восстановление мемориала, десятилетиями скрывавшегося от советской власти в кустах сирени, началось в 2014 году и завершилось весной этого года.

Реставрировали памятник Изабель Аасо-Заградников и Айгор Сойкка, деньги на восстановление памятника поступили в качестве пожертвований.

В притворе церкви в Ристи можно увидеть и памятный венок, который, вероятно, был принес к открытию мемориала в 1924 году военный министр Эстонской Республики - прихожане церкви нашли венок во время уборки в 2011 году и он был восстановлен при поддержке Минобороны и прихожан.