На сегодняшний день оценочная стоимость проекта Rail Baltica выросла в четыре раза и угрожает серьезным дефицитом бюджета. Rus.Postimees решил выяснить мнение жителей Таллинна о необходимости этого проекта и о возможных источниках финансирования.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Трудно представить, откуда правительство возьмет деньги»: жители Таллинна о проекте Rail Baltica
Олег
Насколько мне известно, стоимость проекта уже увеличилась в четыре раза и составляет около 20 миллиардов евро. Это означает, что Эстонии, вероятно, придется выделить около миллиарда евро. В условиях сложной финансовой ситуации я не представляю, где Рийгикогу сможет найти деньги. Кроме того, Министерство обороны требует более полутора миллиардов евро на боеприпасы.
В связи с этим, я считаю, что проект следует приостановить до лучших времен или рассмотреть возможность его полного финансирования Евросоюзом, чтобы население не ощутило ухудшения условий жизни. Есть сомнения, будет ли скоростной поезд востребован. Экономисты указывают, что грузов и пассажиров может не хватить для полной загрузки поезда.
Наталья
На данный момент мы никуда не собираемся ехать, поэтому скоростной поезд нам не нужен. Возможно, в будущем, если возникнет необходимость, мы воспользуемся поездом, но сейчас этот проект точно не актуален. В условиях стремительного роста цен и необходимости оплачивать коммунальные услуги, такие как отопление, проект кажется излишним. Я, как пенсионер, вынуждена выживать на небольшую пенсию.
Я считаю, что деньги, предназначенные для этого проекта, было бы целесообразнее направить на более насущные нужды, которые действительно помогут улучшить условия жизни людей. В настоящее время люди вообще практически никуда не ездят, особенно в Европу.
Сергей
Почему бы и нет! В Эстонии нет никакой сложной экономической ситуации, сейчас все деньги уходят на военные нужды. А как мы, простые люди, должны справляться? Как мы должны платить налоги? Об этом никто не думает. Возможно, стоит немного подождать, но проект-то уже запущен. Только не загоняйте людей в долги, сейчас всем сложно. Но поезд обязательно нужен, это же так удобно.
Артур
Любые коммуникации важны, это сто процентов. Учитывая, что стоимость поездки на автобусе из Таллинна до Каунаса составляет 40 евро, я ожидаю, что стоимость билета на скоростной поезд должна быть примерно такой же.
Людмила
Сейчас сложная ситуация. Вероятно, налоги будут повышены, и это скажется на пенсионерах, таких как я. Я не уверена, что скоростной поезд найдет широкое применение среди населения. Сейчас богатые предпочитают летать на самолетах, но все зависит от цен, конечно. Честно говоря, я даже не знаю, сколько стоит поездка на автобусе, не говоря уже о ценах на поезд. Я никуда не езжу.
Юрий
Я считаю, что вложение денег в проект скоростного поезда не будет оправданным. Возможно, некоторые люди будут пользоваться поездом, но не все и не в таких объемах, как предполагается. Мне трудно представить, откуда правительство возьмет такую сумму, и я сомневаюсь, что Европа будет готова предоставить финансирование. Налогов у нас в стране хватает.