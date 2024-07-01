ОПРОС НЕДЕЛИ «Трудно представить, откуда правительство возьмет деньги»: жители Таллинна о проекте Rail Baltica

Олег

Олег. Фото: Rus.Postimees

Насколько мне известно, стоимость проекта уже увеличилась в четыре раза и составляет около 20 миллиардов евро. Это означает, что Эстонии, вероятно, придется выделить около миллиарда евро. В условиях сложной финансовой ситуации я не представляю, где Рийгикогу сможет найти деньги. Кроме того, Министерство обороны требует более полутора миллиардов евро на боеприпасы.

В связи с этим, я считаю, что проект следует приостановить до лучших времен или рассмотреть возможность его полного финансирования Евросоюзом, чтобы население не ощутило ухудшения условий жизни. Есть сомнения, будет ли скоростной поезд востребован. Экономисты указывают, что грузов и пассажиров может не хватить для полной загрузки поезда.

Наталья

Наталья. Фото: Rus.Postimees

На данный момент мы никуда не собираемся ехать, поэтому скоростной поезд нам не нужен. Возможно, в будущем, если возникнет необходимость, мы воспользуемся поездом, но сейчас этот проект точно не актуален. В условиях стремительного роста цен и необходимости оплачивать коммунальные услуги, такие как отопление, проект кажется излишним. Я, как пенсионер, вынуждена выживать на небольшую пенсию.

Я считаю, что деньги, предназначенные для этого проекта, было бы целесообразнее направить на более насущные нужды, которые действительно помогут улучшить условия жизни людей. В настоящее время люди вообще практически никуда не ездят, особенно в Европу.

Сергей

Сергей. Фото: Rus.Postimees