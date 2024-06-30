Через северо-восточную часть Балтийского моря к странам Балтии уже в воскресенье придет тропическая воздушная масса, которая принесет в понедельник местами сильные дожди и грозы, а температура поднимется до 32 градусов.
ЖАРА ⟩ В понедельник ожидается до 32 градусов тепла
По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник на востоке страны ожидается малооблачная погода, а на западе переменная облачность. Дождевые облака сместятся с Балтийского моря через на острова и запад страны. Местами возможны ливни и грозы. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9 м/с, порывами 13, на островах 7и побережье до 18 м/с. Температура воздуха ночью 16-22 градуса тепла.
Днем облачность уплотнится, по многим регионам регионам кратковременные дожди и грозы, местами возможны ливни, после полудня начиная с запада страны вероятность осадков уменьшится. Юго-восточный и восточный ветер сменит направление на юго-западное и западное 4-10, порывами 15 м/с, на островах порывами до 18 м/с, во время грозы порывы усилятся. Вечером ветер ослабеет. Температура воздуха днем 20-27, на островах 18-20, на востоке страны до 32 градусов тепла.