ЖАРА В понедельник ожидается до 32 градусов тепла

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник на востоке страны ожидается малооблачная погода, а на западе переменная облачность. Дождевые облака сместятся с Балтийского моря через на острова и запад страны. Местами возможны ливни и грозы. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9 м/с, порывами 13, на островах 7и побережье до 18 м/с. Температура воздуха ночью 16-22 градуса тепла.