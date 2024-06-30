Все обязанные сдавать годовой отчет юридические лица, финансовый год которых закончился 31 декабря прошлого года, должны сдать годовой отчет к воскресенью, напоминает Министерство юстиции.
Завтра крайний срок подачи годовых отчетов, опоздавшим грозят штрафы или даже исключение
Перевод: Сергей Светлов
Поскольку в этом году срок истекает в воскресенье, отчеты, представленные 1 июля, также будут считаться сданными. Отчет за финансовый год должен быть представлен даже в том случае, если никакой экономической деятельности не велось.
Годовой отчет можно подать в регистр в электронном виде через портал электронного коммерческого регистра или у нотариуса. Министерство юстиции рекомендует при подаче отчета также проверять правильность данных, внесенных в реестр, действительны ли полномочия членов правления и верны ли данные фактических бенефициаров.
У многих компаний отчет еще не подан
«Своевременно и правильно поданный отчет увеличивает надежность компании и предоставляет информацию о ее финансовом состоянии и устойчивости. Это необходимо прежде всего для руководства компании, а также для других заинтересованных сторон, - пояснил министр юстиции Мадис Тимпсон. - Более того, своевременная подача отчетов обеспечивает прозрачную, надежную и конкурентоспособную деловую среду, что способствует целостному развитию экономики».
В случае несвоевременного выполнения обязательства регистратор может начать процесс исключения юридического лица из реестра или наложения штрафа. Исключению подлежат только те юридические лица, у которых нет видимого имущества в реестре, незавершенных процессов или налоговых задолженностей.
Компания с ограниченной ответственностью может подать заявление на исключение из реестра, если она не начинала свою деятельность, и это подтверждается всеми членами правления и всеми участниками.
По данным Министерства юстиции, всего в этом году обязаны подать отчеты 306 855 субъектов. К середине июня отчеты подали менее 100 000, что означает, что большая часть компаний откладывает подачу отчетов до последнего момента.
Недавно адвокат Кати Пино из юридической фирмы Hedman объяснила, что самым радикальным последствием, которое может наступить за непредоставление годового отчета, является исключение компании из реестра.
Пино отметила, что хотя исключение из реестра за непредоставление годового отчета не является новым методом принуждения, с вступившими в прошлом году изменениями закона оно имеет более быстрое воздействие.
«Исключение из торгового реестра не происходит сразу 1 июля, сначала регистратор предупреждает компанию об исключении и дает дополнительный срок для подачи годового отчета», - пояснила Пино.
Если отчет не будет подан и в течение этого срока, компания будет исключена из реестра. Период между сроком подачи годового отчета и исключением может составлять всего три месяца, поэтому важно быть внимательным.
«После исключения из реестра не все потеряно, в течение трех лет можно подать заявление на восстановление в реестре, но этот процесс требует времени и может быть обременительным», - сказала Пино, добавив, что проще предотвратить исключение из реестра и подать годовой отчет вовремя.
Какие штрафы предусмотрены?
Другим возможным последствием за непредоставление годового отчета в срок может стать штраф для членов правления или участников компании. Штраф может составлять до 3200 евро и может быть наложен повторно до тех пор, пока не будет подан годовой отчет.
«Регистратор имеет значительную свободу усмотрения в вопросе наложения штрафа и его размера, учитывая, сколько времени прошло с момента истечения срока подачи отчета, является ли это первым случаем задержки или имеются другие обстоятельства, которые регистратор считает важными», - сказала Кати Пино.
Информация о наложении штрафов доступна публично, поэтому штраф, наложенный регистратором, не останется в тайне. «Получение штрафа негативно сказывается на финансовом состоянии компании, а также публичное наложение штрафа сигнализирует о неспособности компании выполнять свои отчетные обязательства, что подрывает ее репутацию в глазах общественности», - подчеркнула она.
В итоге, стоит подавать годовой отчет вовремя, так как неподача может привести к неприятным последствиям и необходимости предпринимать дополнительные шаги для восстановления деятельности компании, а также может привести к потере деловых возможностей.