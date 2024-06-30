Завтра крайний срок подачи годовых отчетов, опоздавшим грозят штрафы или даже исключение

Перевод: Сергей Светлов

Поскольку в этом году срок истекает в воскресенье, отчеты, представленные 1 июля, также будут считаться сданными. Отчет за финансовый год должен быть представлен даже в том случае, если никакой экономической деятельности не велось.

Годовой отчет можно подать в регистр в электронном виде через портал электронного коммерческого регистра или у нотариуса. Министерство юстиции рекомендует при подаче отчета также проверять правильность данных, внесенных в реестр, действительны ли полномочия членов правления и верны ли данные фактических бенефициаров.

У многих компаний отчет еще не подан

«Своевременно и правильно поданный отчет увеличивает надежность компании и предоставляет информацию о ее финансовом состоянии и устойчивости. Это необходимо прежде всего для руководства компании, а также для других заинтересованных сторон, - пояснил министр юстиции Мадис Тимпсон. - Более того, своевременная подача отчетов обеспечивает прозрачную, надежную и конкурентоспособную деловую среду, что способствует целостному развитию экономики».

В случае несвоевременного выполнения обязательства регистратор может начать процесс исключения юридического лица из реестра или наложения штрафа. Исключению подлежат только те юридические лица, у которых нет видимого имущества в реестре, незавершенных процессов или налоговых задолженностей.

Компания с ограниченной ответственностью может подать заявление на исключение из реестра, если она не начинала свою деятельность, и это подтверждается всеми членами правления и всеми участниками.