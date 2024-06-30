Франция голосует на всеобщих выборах, ультраправые рассчитывают на победу и место в истории

Но, как считает Брис Тинтюрье из института опросов Ipsos, из-за ожидаемой высокой явки как минимум в 250 избирательных округах может сложиться ситуация, когда во второй тур выйдут представители трех партий.

На предыдущих выборах партии по всему политическому спектру объединялись, чтобы не допустить ультраправых к власти. Непонятно, как ситуация развернется в этот раз и согласится ли представитель одной из партий сняться с гонки, чтобы объединить голоса противников «Национального объединения».

Лидеры «Национального объединения» много лет работали над тем, чтобы избавиться от своего экстремистского имиджа, крепко ассоциировавшегося с партией еще со времен отца ее нынешнего лидера Жана-Мари Ле Пена.

Наряду с политикой предоставления французским гражданам «национального предпочтения» при выборе работы и жилья, партия обещает снизить НДС на энергоносители и разрешить молодым людям до 30 лет не платить подоходный налог. Согласно опросам, экономическая программа «Национального объединения» импонирует французам больше, чем у любой другой партии.

Партия Марин Ле Пен также хочет отменить «право почвы» - право на автоматическое получение французского гражданства для детей, родившихся от иностранцев, если эти дети провели пять лет во Франции: в возрасте с 11 до 18 лет они имеют право подать заявление на получение французского гражданства.