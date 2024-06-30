Комиссия Рийгикогу проведет внеочередное заседание об автоналоге

Принятый Рийгикогу 12 июня закон предполагает введение с начала следующего года налога на автотранспортные средства.

Законодатели обосновывают налог на автомобили следующим образом: «Законопроект устанавливает налог на автотранспортные средства с 2025 года с целью побудить людей использовать менее загрязняющие окружающую среду машины. Автоналог будет состоять из двух частей. Во-первых, это та часть, которую владелец транспортного средства ежегодно платит за автомобиль, зарегистрированный в дорожном реестре. Ставка автоналога для легковых автомобилей будет состоять из базовой части, части удельных выбросов CO2 и порожней массы.

Президент Алар Карис не утвердил закон, поскольку, по его мнению, его положения нарушают принцип равного обращения.

«Согласно закону, принадлежащее физическому лицу транспортное средство, которое специально переоборудовано или приспособлено для транспортировки инвалидов или для использования людьми с ограниченными возможностями, не облагается транспортным налогом. Также не взимается плата за регистрацию такого транспортного средства. В то же время, все это не распространяется на человека, имеющего такое нарушение опорно-двигательного аппарата, но которому не требуется переоборудование или адаптация транспортного средства», - объяснил глава государства.

«Таким образом, согласно закону, налог и регистрационный сбор должен платить человек с тяжелыми или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, который отличается от освобожденных от этого людей только тем, что он может пользоваться немодифицированным транспортным средством. Принцип равного обращения требует, чтобы к людям, находящимся в схожей ситуации, относились одинаково», - подчеркнул Алар Карис.