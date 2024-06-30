США перебросили 14 танков Abrams на базу НАТО в Польше

Партия бронетехники переброшена в Повидз на случай российской агрессии на восточном фланге НАТО, говорится в публикации. Ожидается, что в ближайшее время на военной базе, расположенной в 400 км от западной границы с Украиной, будут размещены 85 боевых танков, 190 бронемашин, а также 35 артиллерийских орудий, таких как самоходная гаубица M109 и боеприпасы к ним, отмечает издание.

«Самый значительный объект НАТО за 30 лет»

Военная база в Подвидзе - самый значительный объект инфраструктуры НАТО за последние три десятилетия, указывает издание. Полная эксплуатация объекта, как ожидается, начнется в 2025 году. Полковник Эрнест Лейн II отметил стратегическое расположение базы, открывающее множественные пути подхода и высадки.

Stars and Stripes уточняет, что склады и военная техника на них могут быть задействованы в тех случаях, когда командованию требуется дополнительная боевая мощь для экстренных операций, учений или тренировок. Отмечается, что объект позволяет сократить сроки развертывания войск с 60 дней до недели, а также оснастить бронетанковую бригаду за 48 часов.

Анджей Дуда: восточный фланг НАТО подвержен наибольшей опасности

Восточный фланг НАТО сегодня находится в особой ситуации, поскольку этот регион является бастионом и рубежом обороны от возможной агрессии России против стран альянса, но в то же время он подвергается и наибольшей опасности, заявил 11 июня президент Польши Анджей Дуда.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал странам восточного фланга альянса поддержку на фоне российского вторжения в Украину. «У НАТО есть силы, ресурсы, возможности и политическая воля, чтобы защитить каждого союзника», - заявил Столтенберг на саммите девяти восточноевропейских стран НАТО.