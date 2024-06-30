В Запорожье под российским обстрелом погибли семь человек. Зеленский вновь говорит о нехватке ПВО

«Враг убил 7 человек в Вольнянской Запорожской области. Двое погибших - дети. Число раненых возросло до 10 человек»,- написал Федоров в телеграм-канале.

В результате российского удара по Вольнянску ранения получили 36 человек, среди них девять детей.

Повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожено дотла 7 автомобилей.

По информации Федорова, 12 пострадавших в результате удара остаются в больницах. «Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое. У госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации, - написал Федоров в своем телеграм-канале. - Среди раненых беременная женщина и девять детей».

Воскресенье в Запорожской области объявлено днем траура.

Российская сторона пока не комментировала происходящее, независимого подтверждения пока также нет.

Украина связывает гибель людей и территориальные приобретения России с нехваткой боеприпасов и ракет ПВО, вызванной задержками в предоставлении помощи, а Владимир Зеленский продолжает призывать к дальнейшей поддержке для победы в войне.

«Решения, в которых мы нуждаемся, надо ускорить. Любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней», - призвал украинский лидер.

Зеленский вновь просит системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за прошедшую неделю российская армия применила против Украины более 800 управляемых авиабомб, и в этой связи Украина нуждается в современных средствах поражения для уничтожения российских боевых самолетов на местах их базирования.