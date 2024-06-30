Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате обстрела города Вольнянска Запорожского района погибли по меньшей мере семь человек, пишет Би-би-си.
В Запорожье под российским обстрелом погибли семь человек. Зеленский вновь говорит о нехватке ПВО
«Враг убил 7 человек в Вольнянской Запорожской области. Двое погибших - дети. Число раненых возросло до 10 человек»,- написал Федоров в телеграм-канале.
В результате российского удара по Вольнянску ранения получили 36 человек, среди них девять детей.
Повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожено дотла 7 автомобилей.
По информации Федорова, 12 пострадавших в результате удара остаются в больницах. «Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое. У госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации, - написал Федоров в своем телеграм-канале. - Среди раненых беременная женщина и девять детей».
Воскресенье в Запорожской области объявлено днем траура.
Российская сторона пока не комментировала происходящее, независимого подтверждения пока также нет.
Украина связывает гибель людей и территориальные приобретения России с нехваткой боеприпасов и ракет ПВО, вызванной задержками в предоставлении помощи, а Владимир Зеленский продолжает призывать к дальнейшей поддержке для победы в войне.
«Решения, в которых мы нуждаемся, надо ускорить. Любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней», - призвал украинский лидер.
Зеленский вновь просит системы ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за прошедшую неделю российская армия применила против Украины более 800 управляемых авиабомб, и в этой связи Украина нуждается в современных средствах поражения для уничтожения российских боевых самолетов на местах их базирования.
Сторонники Украины неоднократно критиковали ее партнеров на Западе и, в первую очередь, США за нежелание предоставлять Украине системы, способные наносить удары по военным объектам, находящимся на территории России, а также запрет на нанесение таких ударов поставляемыми ими вооружениями.
Зеленский воздержался от прямой критики западных правительств, но подчеркнул, что Украине остро необходимы средства для уничтожения носителей этих бомб - в частности российских боевых самолетов.
«Нам нужен этот шаг [со стороны партнеров]», - написал Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, требуются «четкие решения, которые помогут защитить наших людей».
«Нанесение ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона - это основа для прекращения ежедневного российского террора. Благодарю всех партнеров, которые это понимают», - написал Зеленский.
Западные партнеры, главным образом в Европе, уже поставили Украине некоторое количество относительно дальнобойных вооружений, включая ракеты Scalp из Франции, Storm Shadow из Великобритании и ATACMS из США, а также американские системы противовоздушной обороны Patriot.
Однако эти поставки сопровождались определенными ограничениями, касающимися, в частности, возможности нанесения ударов за пределами Украины.В то же время поток оружия из США - крупнейшего поставщика вооружений для Украины - прекратился в начале 2024 года почти на четыре месяца из-за споров между Белым домом и Конгрессом по поводу законопроекта о финансировании национальной безопасности, частью которого должны были стать ассигнования на военную помощь Украине.
В итоге закон был принят в апреле, а в мае системы ПВО и ракеты увеличенного радиуса действия стали снова поступать на передовую, хотя и в значительно меньших объемах. Анонсированный 25 июня очередной пакет военной помощи из США пока так и не был выделен.