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Велосипедист сбил молодого человека, ехавшего на электросамокате, и скрылся с места происшествия

Айме Йыги
, журналист
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Самокат Bolt. Фото иллюстративное.
Самокат Bolt. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

В субботу, 29 июня, в 21:11 в волости Камбья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и водителя электросамоката, в результате которого пострадал водитель самоката.

Авария произошла в деревне Сойнасте, волости Камбья. Неизвестный велосипедист сбил 16-летнего молодого человека, ехавшего на электросамокате, и покинул место происшествия. Пострадавшему водителю самоката была оказана первая помощь на месте сотрудниками скорой помощи.

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