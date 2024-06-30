В субботу, 29 июня, в 21:11 в волости Камбья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и водителя электросамоката, в результате которого пострадал водитель самоката.
Велосипедист сбил молодого человека, ехавшего на электросамокате, и скрылся с места происшествия
Авария произошла в деревне Сойнасте, волости Камбья. Неизвестный велосипедист сбил 16-летнего молодого человека, ехавшего на электросамокате, и покинул место происшествия. Пострадавшему водителю самоката была оказана первая помощь на месте сотрудниками скорой помощи.