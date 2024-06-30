Байден не собирается сниматься с выборов и обещает победу несмотря на сомнения в его здоровье

«Это не первый раз, когда из-за преувеличенных оценок СМИ рейтинги временно проваливаются», - заявила она.

Губернатор Нью-Джерси, представитель Демократической партии Фил Мерфи посетил мероприятие по сбору средств и сказал Джо Байдену: «Мы с вами на 1000%». А бывший президент и близкий друг Джо Байдена Барак Обама написал в соцсетях, что «плохие дебаты иногда случаются».

«Эти выборы - выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе», - написал Обама.

Через несколько часов после дебатов Трамп заявил своим сторонникам, что считает их «большой победой» для своей кампании.

«Проблема Джо Байдена не в его возрасте, - сказал 78-летний Трамп. - Дело в его компетентности. Он вопиюще некомпетентен».

Выступление Байдена вызвало неприятный осадок и у тех, кто не занимается политикой.

Многолетний сторонник демократов Лори Грегори сказала Би-би-си, что просто не могла смотреть дебаты, спрашивая себя: «Неужели это лучшее, на что способна наша страна?»

А республиканка Кристал Майерс-Барбер заявила, что эти дебаты было больно смотреть и что «Трамп выглядел очень уверенно и по-президентски, тогда как Байден выглядел очень слабым».

По результатам опроса Data for Progress, организации либерального толка, 62% потенциальных избирателей, которые смотрели дебаты или читали о них, считают, что победил Трамп. Только 30% опрошенных говорят о победе Байдена.

Человек с рубашкой, на которой написано «Выйди на пенсию, Джо». Фото: Getty Images