В воскресенье вечером в волости Хальяла произошло ДТП, где мотоциклист врезался в дорожное ограждение и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Столкновение с дорожным ограждением закончилось госпитализацией водителя
По словам сотрудников полиции, мужчина средних лет на мотоцикле двигался из Таллинна в сторону Раквере. В плавном повороте направо он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Мотоциклист признался полицейским, что не так давно начал ездить на мотоцикле.
Врезавшись в дорожное ограждение, водитель упал с мотоцикла и получил травмы. Двухколесное транспортное средство также пострадало в ходе столкновения. Авария, вероятно, произошла из-за отсутствия опыта и неправильно выбранной скорости движения. Водитель был трезв и имел право на управление мотоциклом.