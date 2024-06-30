Столкновение с дорожным ограждением закончилось госпитализацией водителя

По словам сотрудников полиции, мужчина средних лет на мотоцикле двигался из Таллинна в сторону Раквере. В плавном повороте направо он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Мотоциклист признался полицейским, что не так давно начал ездить на мотоцикле.