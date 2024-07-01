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Глава береговой охраны: отдыхающим мобильники важнее детей, да еще и питонов выгуливают на пляже

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Пиво несут на пляж целыми ящиками, это проблема
  • Лучше проснуться в вытрезвителе, чем в морге
  • Телефоны превращаются в заменители мозгов

Чем запомнились пляжным спасателям минувшие горячие денечки? Что превращается в хроническую проблему для береговой охраны? Каковы итоги июньских празников и выходных?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель береговой охраны G4S Хенри Сеэмель, который долгие годы готовит пляжных спасателей. 

Выдержки из беседы:

– Погруженные в мобильные телефоны родители, забывающие о своих детях, превратились в большую проблему для спасателей?

– Мобильными телефонами увлечены и родители, и дети. Теряются и те, и другие. Такое впечатление, что мобильные телефоны превращаются в заменители мозгов человека. Погруженные в виртуальный мир родители отключаются от реальной жизни и не замечают происходящего. Хочу напомнить, что мобильник – мобильником, а за ребенком нужен присмотр.

За минувший месяц таким образом пропало примерно 10 детей. Речь идет о больших пляжах Таллинна, Пярну, Хаапсалу и Курессааре. Хорошо, если такие родители вовремя опомнились и обратились к спасателям. К счастью, в июне все потерявшиеся дети были найдены.

Бывает и такое, что родители не сразу узнают найденных спасателями детей. Иногда взрослые так долго не могут оторваться от своих мобильных телефонов, что спасателям приходится развлекать найденышей раскрасками и чем-то еще, пока за теми не придут родители.

Во избежание подобных происшествий мы всегда советуем надевать детям на руку водостойкие бумажные браслетики с контактными данными родителей, которые можно получить в спасательной будке.

– Какие еще происшествия были зарегистрированы в июне?

– На пляжи приходят в огромных количествах любители собак. Есть даже такие, которые готовы платить штрафы, лишь бы им не запрещали выгуливать своих домашних питомцев на пляже.

Как известно, выгуливать домашних животных на официальных пляжах запрещено. В основном речь идет о кошках и собаках. А вот в прошлом году один из отдыхающих принес на пляж Штромка метрового питончика, чтобы пустить его поплавать.

Разумеется, все люди вокруг были не в курсе, что это домашний питон (не является ядовитымприм.ред.). Началась паника. Спасателям пришлось отлавливать питона, не зная его истории. Благо рядом оказался хозяин, который помог решить проблему, посадил змею в клетку и отвез на другой пляж.

– Много ли прав у спасателей? Могут ли они выписать штраф владельцу питона?

– У спасателя прав – ровно столько же, сколько у обычного гражданина. Представитель береговой охраны может сделать предупреждение и обратиться к отдыхающему с просьбой. На этом наши права заканчиваются.

Если человек не принимает наши просьбы к сведению, мы вызываем патрульную службу G4S, МуПо или даже полицию.

– Алкоголь и наркотики – насколько это распространенная проблема на наших пляжах?

– Проблема нетрезвых купальщиков широко известна еще с советских времен, когда по статистике каждые 70 из 100 утопленников были в алкогольном опьянении. И в наше время подвыпившие молодые люди ведут себя неадекватно на воде. Бравируя, они рискуют своей жизнью.

Мы стараемся оградить от воды людей со стеклотарой, либо со стеклянными глазами или в явном подпитии. Просим их посидеть в теньке. Если же человек агрессивен и прет как паровоз в воду, вызываем полицию. Лучше проснуться в вытрезвителе, чем в морге.

– Как бы вы описали самую проблемную категорию отдыхающих?

– Это люди, пришедшие на пляж с двумя большими коробками пива. Их умение отдыхать укладывается только в рамки 12 бутылок пива. На этом всё заканчивается. 

– Что принес с собой в корзинке глава береговой охраны? 

Смотрите видео на 12-й минуте. Подробности в повторе! 

Студия Postimees: чем удивили пляжных спасателей горячие денечки? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker
Студия Postimees: чем удивили пляжных спасателей горячие денечки? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker Фото: Oliver Kaur
  • Что превратилось в проблему для береговой охраны?
  • Какие хронические проблемы связаны с отдыхающими?
  • Чем чревата зависимость от мобильных телефонов?
  • О чем говорит статистика происшествий за июнь?
  • Что входит в обязанности береговой охраны?
  • Чем приходится заниматься пляжным спасателям?
  • Подстроен ли график работы спасателей под погоду?
  • Укомплектован ли штат береговой охраны?
  • Как ведется вербовка и подготовка спасателей?
  • Как избежать типичных опасных ситуаций?
  • Нужно ли обращать внимание на цвета флагов и температуру воды?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker 

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