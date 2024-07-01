Глава береговой охраны: отдыхающим мобильники важнее детей, да еще и питонов выгуливают на пляже

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель береговой охраны G4S Хенри Сеэмель, который долгие годы готовит пляжных спасателей.
– Погруженные в мобильные телефоны родители, забывающие о своих детях, превратились в большую проблему для спасателей?
– Мобильными телефонами увлечены и родители, и дети. Теряются и те, и другие. Такое впечатление, что мобильные телефоны превращаются в заменители мозгов человека. Погруженные в виртуальный мир родители отключаются от реальной жизни и не замечают происходящего. Хочу напомнить, что мобильник – мобильником, а за ребенком нужен присмотр.
За минувший месяц таким образом пропало примерно 10 детей. Речь идет о больших пляжах Таллинна, Пярну, Хаапсалу и Курессааре. Хорошо, если такие родители вовремя опомнились и обратились к спасателям. К счастью, в июне все потерявшиеся дети были найдены.
Бывает и такое, что родители не сразу узнают найденных спасателями детей. Иногда взрослые так долго не могут оторваться от своих мобильных телефонов, что спасателям приходится развлекать найденышей раскрасками и чем-то еще, пока за теми не придут родители.
Во избежание подобных происшествий мы всегда советуем надевать детям на руку водостойкие бумажные браслетики с контактными данными родителей, которые можно получить в спасательной будке.
– Какие еще происшествия были зарегистрированы в июне?
– На пляжи приходят в огромных количествах любители собак. Есть даже такие, которые готовы платить штрафы, лишь бы им не запрещали выгуливать своих домашних питомцев на пляже.