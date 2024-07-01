Глава береговой охраны: отдыхающим мобильники важнее детей, да еще и питонов выгуливают на пляже

Как известно, выгуливать домашних животных на официальных пляжах запрещено. В основном речь идет о кошках и собаках. А вот в прошлом году один из отдыхающих принес на пляж Штромка метрового питончика, чтобы пустить его поплавать.

Разумеется, все люди вокруг были не в курсе, что это домашний питон (не является ядовитым – прим.ред.). Началась паника. Спасателям пришлось отлавливать питона, не зная его истории. Благо рядом оказался хозяин, который помог решить проблему, посадил змею в клетку и отвез на другой пляж.

– Много ли прав у спасателей? Могут ли они выписать штраф владельцу питона?

– У спасателя прав – ровно столько же, сколько у обычного гражданина. Представитель береговой охраны может сделать предупреждение и обратиться к отдыхающему с просьбой. На этом наши права заканчиваются.

Если человек не принимает наши просьбы к сведению, мы вызываем патрульную службу G4S, МуПо или даже полицию.

– Алкоголь и наркотики – насколько это распространенная проблема на наших пляжах?

– Проблема нетрезвых купальщиков широко известна еще с советских времен, когда по статистике каждые 70 из 100 утопленников были в алкогольном опьянении. И в наше время подвыпившие молодые люди ведут себя неадекватно на воде. Бравируя, они рискуют своей жизнью.