Ультраправые во Франции находятся на пике популярности после первого тура парламентских выборов, которые подтвердили их доминирующее положение во французской политике и вплотную подвели к воротам во власть.
Выборы во Франции: ультраправые торжествуют и рассчитывают на абсолютное большинство в Национальном собрании
Согласно результатам голосования, антимигрантская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла существенно лидирует, набрав 33,1% голосов.
В ночь на понедельник сторонники «Национального объединения» с ликованием встретили слова Марин Ле Пен, сказавшей, что «блок макронистов практически стерт с лица земли».
На втором месте левый альянс «Новый Народный Фронт» с 28%, центристы президента Макрона набирают 20,8%.
«Я стремлюсь стать премьер-министром для всего французского народа, если французы отдадут нам свои голоса», - заявил 28-летний лидер «Национальноего объединения» Жордан Барделла.
Никогда еще ультраправые не побеждали в первом туре парламентских выборов во Франции. По словам комментаторов, сам факт того, что это стало возможным, является историческим.
После первого тура два ведущих кандидата в каждом избирательном округе проходят во второй тур, а в некоторых случаях и третий кандидат, если наберет достаточно голосов.
Ле Пен и Барделла стремятся получить абсолютное большинство в 289 мест в 577-местном Национальном собрании.
Прогнозы по количеству мест во втором туре, который состоится в следующее воскресенье, говорят о том, что до этой цели они могут не дотянуть.
Таким образом ближайшая неделя станет чрезвычайно важной.
Так что только в следующее воскресенье, после второго тура, Франция узнает состав своего следующего парламента и получит ответ на главный вопрос: одержало ли «Национальное объединение» впечатляющую историческую победу.
Но при сохранении нынешних тенденций Францию, одну из ведущих стран ЕС, может возглавить правительство правых популистов.
Как реагируют партийные лидеры
«Демократия сказала свое слово, и французы поставили «Национальное объединение» и его союзников на первое место, фактически уничтожив лагерь Макрона», - заявила Марин Ле Пен, выступая перед своими сторонниками.
«Нам нужно абсолютное большинство, чтобы через неделю Джордан Барделла мог быть назначен премьер-министром», - добавила она.
Президент Франции Макрон также обратился к избирателям, призвав их поддержать «республиканских и демократических» кандидатов во втором туре выборов в следующее воскресенье.
Лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон уже заявил, что снимет своих кандидатов на участках, где они будут идти третьими, чтобы не допустить распыления голосов и прихода к власти ультраправых.
«Одно можно сказать наверняка, - сказал Меланшон, лидер партии "Франция непокоренная", - месье Атталь больше не будет премьер-министром».
Его партия является самой радикальной из левых партий, входящих в «Новый народный фронт», который финишировал в нескольких пунктах от «Национального объединения».
Однако он согласен с премьер-министром, что ни один голос не должен достаться партии Ле Пен и Барделлы.
Ту же тактику в отношении кандидатов от альянса Макрона и с той же целью - остановить крайне правых - пообещал применить и премьер-министр Габриэль Атталь.
Жордан Барделла, между тем, назвал воскресное голосование одним из самых решающих в истории Пятой Республики.
Пятая Республика (la Cinquième République) - период с 1958 года, когда была принята нынешняя Конституция Франции.
Смена тактики
Эти выборы показали высокую явку. К полудню она составила 26%, а по итогам голосования оценивается в 67,5 % - самый высокий показатель за более чем 40 лет. «Это самый высокий уровень со времен выборов в законодательные органы 1981 года», - заявил в сети X директор по исследованиям социологического института Ipsos Матье Галлар.
Предвыборная кампания длилась всего 20 дней, и это пошло на пользу «Национальному объединению», которое быстро доработало свои обещания по иммиграции, преступности и безопасности, а также по снижению налогов для преодоления кризиса стоимости жизни.
Джордан Барделла хочет стать первым премьер-министром от «Национального объединения», и его партия уверена в победе в десятках избирательных округов в первом туре.
Барделла, однако, готов занять премьерское кресло только в том случае, если его партия наберет абсолютное большинство в парламенте - как минимум 289 мест. В противном случае Францию ожидает «подвешенный» парламент и тупиковая ситуация, поскольку договориться о создании коалиции «Национальному объединению» будет непросто.
Противникам «Национального объединения» предстоит решить, кого поддержать во втором туре по всей Франции, чтобы не допустить формирования ультраправого правительства.
По данным опросов, во многих случаях во втором туре «Национальное объединение» будет противостоять наспех сколоченному левому альянсу под названием «Новый народный фронт», который считает, что может даже выиграть выборы.
Но, как считает Брис Тинтюрье из института опросов Ipsos, из-за ожидаемой высокой явки как минимум в 250 избирательных округах может сложиться ситуация, когда во второй тур выйдут представители трех партий.
На предыдущих выборах партии по всему политическому спектру объединялись, чтобы не допустить ультраправых к власти. Непонятно, как ситуация развернется в этот раз и согласится ли представитель одной из партий сняться с гонки, чтобы объединить голоса противников «Национального объединения».
Лидеры «Национального объединения» много лет работали над тем, чтобы избавиться от своего экстремистского имиджа, крепко ассоциировавшегося с партией еще со времен отца ее нынешнего лидера Жана-Мари Ле Пена.
Наряду с политикой предоставления французским гражданам «национального предпочтения» при выборе работы и жилья, партия обещает снизить НДС на энергоносители и разрешить молодым людям до 30 лет не платить подоходный налог. Согласно опросам, экономическая программа «Национального объединения» импонирует французам больше, чем у любой другой партии.
Партия Марин Ле Пен также хочет отменить «право почвы» - право на автоматическое получение французского гражданства для детей, родившихся от иностранцев, если эти дети провели пять лет во Франции: в возрасте с 11 до 18 лет они имеют право подать заявление на получение французского гражданства.
Аналитики предсказывают, что альянс «Вместе» президента Макрона потеряет места в парламенте, а дни Габриэля Атталя на посту премьер-министра, похоже, сочтены, хотя опросы показывают, что он остается самым популярным политиком во Франции.
«Эпоха Макрона закончилась», - заявил накануне голосования бывший президент страны Франсуа Олланд.
Олланд, при котором Макрон начинал свою политическую карьеру, снова баллотируется в парламент - теперь уже от «Нового народного фронта».
Однако даже союзники Макрона недовольны его авантюрой с внезапными выборами.
Следующие выборы во Франции по расписанию должны были состояться через три года, и этим летом в стране достаточно своих забот - в частности, начинающиеся 26 июля Олимпийские игры, которые продлятся до 11 августа.
В понедельник Макрон встретится с премьер-министром и другими членами кабинета, чтобы решить, что делать дальше.
До сих пор их мантрой было «ni-ni» - не поддерживать ни «Национальное объединение, ни левый «Новый народный фронт» во втором туре, из-за участия в нем крайне левой партии поклонника Путина Жана-Люка Меланшона «Непокоренная Франция», некоторых членов которой помимо симпатий к Кремлю обвиняют в антисемитизме.
Президент Макрон заявил, что только его альянс «Вместе» способен блокировать как крайне правых, так и крайне левых. По его словам, крайне правые делят людей на категории по их религии или происхождению, в то время как левые судят их по сообществу, к которому они принадлежат.
На прошлой неделе одна из самых высокопоставленных фигур «Непокоренной Франции», Матильда Пано, заявила сторонникам, что они — «единственный очаг сопротивления» подъему ультраправых, и обвинила альянс Макрона в том, что он открывает «Национальному объединению» дорогу во власть.
«Мы не крайние, крайним является крайний либерализм Макрона, который привел к росту крайне правых», - сказала она в интервью Би-би-си.
В «Новый народный фронт» также вошли более умеренные левые партии, в том числе социалисты и «зеленые», лидер которых Марин Тонделье призвала к единой позиции, чтобы не дать Барделле стать премьер-министром.
Однако между участниками нового альянса существуют глубокие разногласия, а времени на подготовку к выборам у них было немного.