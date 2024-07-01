Из-за ошибки Тянака Hyundai получил штраф

Причиной штрафа в решении указывается то, что Отть Тянак, находясь в зоне парк ферме (Parc fermé - это закрытая зона в паддоке, где проводится взвешивание машин и любые необходимые изменения, разрешенные стюардами. В этой зоне запрещены практически любые манипуляции с автомобилями), снял синий скотч с вентиляционного отверстия на крыше своей машины. Скотч нашли в стоявшей неподалеку урне.

В документе говорится, что Тянак нарушил пункт 2.13 свода правил Parc fermé. В правилах WRC говорится, что это зона, где «машину нельзя проверять, ремонтировать или менять, если это не разрешено организаторами ралли или правилами WRC». Другими словами, Танак должен был снять ленту лишь после того, как покинул эту зону.

Тянак признал ошибку и объяснил, что начал снимать ленту, когда он и его штурман Мартин Ярвеоя начали садиться в машину. Тянак извинился за ошибку, сказал, что ему не следовало этого делать, и подтвердил, что знает правила закрытого парка.

Менеджер раллийной команды Hyundai Толга Озакинчи пояснил, что синяя лента используется для закрытия вентиляционных отверстий автомобиля с целью защитить его от дождя, поскольку тот стоит под открытым небом в ночное время. Он также извинился перед судьями.

Команде придется заплатить штраф, поскольку на прошлогоднем чемпионате мира по ралли в Греции они получили штраф в размере 5000 евро условно, срок действия которого истекает 10 сентября этого года. Тогда член их команды также нарушил правила закрытого парка, сфотографировав машины конкурентов.

Озакинчи тогда сказал, что он узнал о поступке сотрудника, который сделал снимок на мобильный телефон, сразу после того, как это произошло. Менеджер пояснил, что участник команды действовал самостоятельно и сделал фотографии для себя. Озакинчи также подтвердил, что Hyundai не просил его фотографировать, и что фотографии или другая информация, сделанная в закрытом парке, не пригодилась команде для ралли. Он признал, что член команды нарушил правила, и извинился за него.

Судьи попросили пояснений и у сотрудника, сделавшего фотографии. Он подтвердил рассказ Озакинчи, сказав, что сделал ошибку неумышленно, поскольку не знал правил.