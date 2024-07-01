Опрос: Певкур был бы более популярным кандидатом в премьер-министры, чем Михал

В то же время 59% респондентов не имели предпочтений при выборе между этими двумя политиками.

Респондентов спросили, кого из двух реформистов - Певкура или Михала - они хотели бы видеть премьер-министром, если Кая Каллас отправится в Европу. Среди сторонников Партии реформ 40% отдали предпочтение Певкуру, а 38% - Михалу.

Затем, помимо двух членов Партии реформ, респондентам представили лидеров других крупных партий Эстонии и попросили выбрать, кто из них мог бы стать следующим премьер-министром. На первом месте с 24% оказался председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу, за ним последовали Михаил Кылварт с 13% и Мартин Хельме с 12%. Певкур и Михал получили по 8%, председатель Партии правых Лавли Перлинг - 6%, а лидер «Ээсти 200» Маргус Цахкна - 2%. Не имели своего мнения на этот счет 23% респондентов.

Поскольку во время предыдущих опросов самым популярным кандидатом в премьер-министры был Урмас Рейнсалу, респондентам было задано еще два вопроса, один из которых позволял им выбрать между Рейнсалу и Михалом, а другой - между Рейнсалу и Певкуром.

Если бы выбирать можно было только между Рейнсалу и Певкуром, то 37% ответивших хотели бы видеть премьер-министром первого, 30% - второго. Еще 34% не имели своего мнения на этот счет. Если вместо Певкура поставить Михала, то 42% респондентов выбрали бы Рейнсалу на пост премьер-министра, а 26% - Михала. Еще 32% не имели своего мнения по этому поводу.

Опрос был проведен 27-28 июня в онлайн-среде среди граждан Эстонии от 18 лет и старше, всего в нем приняли участие 1010 респондентов.