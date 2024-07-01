Именитая спортсменка, вернувшись после длинной паузы, установила новый мировой рекорд в легкой атлетике

Маклафлин-Леврон сумела одержать победу в крайне напряженной борьбе – рекордные показатели ниже 53 секунд были зафиксированы четырьмя женщинами. Рекордсменка сумела опередить конкуренток почти на две секунды.

24-летняя Маклафлин-Леврон с самого начала была уверенным лидером соревнований. На дистанции 200 м она опередила Анну Кокрел, занявшую второе место, почти на полсекунды, и по ходу забега она все больше увеличивала отрыв.

Кокрелл финишировала второй с личным лучшим временем 52,64, а Ясмин Джонс была третьей с результатом 52,77.

Это был второй старт Маклафлин-Леврон в сезоне в беге на 400 метров с барьерами, последний раз она выступала на этой дистанции в 2022 году.

Маклафлин-Леврон впервые установила мировой рекорд среди женщин в беге на 400 метров с барьерами, показав время 51,90, в 2021 году. Выиграв олимпийское золото в Токио, она улучшила показатель до 51,46. Год спустя она снова установила мировой рекорд (51,41) на чемпионате США. Еще один рекорд она установила на чемпионате мира 2022 года, когда пробежала дистанцию за 50,68. И сейчас ей принадлежит новый рекорд: 50,65.