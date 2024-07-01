В Нарвский колледж было подано рекордное количество заявлений

Количество заявлений, поданных на учебные программы колледжа, превышает число запланированных учебных мест. У абитуриентов была возможность выбирать между шестью учебными программами, а учебных мест предлагалось в общем 259.

По заказу и при дополнительной поддержке Министерства образования и науки и в этом году будет принято больше студентов на программы по подготовке учителей в бакалавриате и магистратуре. В рамках трех программ, готовящих педагогов, запланировано 182 учебных места, на которые было подано 735 заявления.

Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовалась программа «Учитель детского дошкольного учреждения в многоязычной учебной среде», на учебные места которой было подано 438 заявлений. Следующими по популярности были программы «Учитель языка в многоязычной школе» (164 заявления) и «Языки и многоязычие» (133 заявления). 78 заявлений было подано от абитуриентов на учебные места программы «Молодежная работа», что на 24 заявления больше по сравнению с прошлым годом.

По словам директора Нарвского колледжа Индрека Рейманда, такой большой рост числа заявлений и устойчивая популярность, прежде всего, учебных программ по подготовке учителей - это большая радость. «Количество учебных мест на программах по подготовке учителей увеличилось почти в два раза, и уже третий год подряд мы можем сказать, что интерес к обучению в колледже растет и мы не можем пожаловаться на нехватку абитуриентов», - прокомментировал Рейманд.